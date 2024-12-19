國科會霸凌案僅半頁說明 吳誠文：立院休會前說明

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（中央社記者林敬殷台北19日電）國民黨立委柯志恩日前揭露國科會霸凌案及科政中心高離職率，以凍結明年度預算新台幣1000萬元，要求國科會提出說明，國科會今天卻僅以半頁說明回覆，柯志恩表示「非常廉價，無法接受」，國科會主委吳誠文允諾，立法院休會前會向柯志恩說明。

立法院教育及文化委員會今天審查114年度中央政府總預算案，有關國家科學及技術委員會及所屬單位預算案。

柯志恩說明，國科會國研院轄下科政中心的主管，任意調查計畫人員的工作內容、工作地點，要求派駐到國科會工作，若有不從便以考績及離職脅迫計畫人員，導致科政中心離職率高，其中民國111年更高達59人，離職率近43%。但國科會卻給「目前派駐本會的工作同仁皆事前徵詢意願」的半頁回覆，「我無法接受」。

柯志恩表示，科政中心有1名副主任的口頭禪是「信不信我把你借調到樓上（國科會）」，還有1名會內科技產業組的主管告訴同仁，「做為幕僚，上班就是開會，下班就是準備資料」，該組在111年的離職率高達6成。

柯志恩指出，在她揭露後，國科會的調查是一對一，且只詢問現任員工，「有哪一位員工敢講、敢承認？」應該也要問離職或轉任的員工，這樣的調查太草率又廉價。近期更聽到有主管言語霸凌、大聲咆哮、公務刁難。

吳誠文回應，公務機關是一個講究行政倫理，跟軍隊一樣，長官講一句，下面一定要服從，行政倫理是維持政府運作重要的機制。現在環境不一樣，連民法都改了，父母不能太責備小孩。社會氛圍改了，管理機制也要改，要尊重、要引導，過去培養的中階行政主管，因過去受的訓練，現在習慣難改，正在努力改變這個文化，不要用責備、命令式的，或要求一定要1天24小時待命。

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吳誠文強調，目前主管都有體認到未來管理方式要有別於過去，過去培養的中階主管很不容易，不能一概就否定，否則對政府來說是很大損失，要找到合理的處置方式，「大家都在學習當中」，透過這一波事件，讓大家體認到未來管理的做法不一樣，「我一定會努力來改善」。

柯志恩要求1週內對於霸凌案及離職率偏高提出說明，經討論後，吳誠文允諾立院休會前向柯志恩報告說明。（編輯：張若瑤）1131219