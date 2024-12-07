退將指擴編為了搞戒嚴 憲兵指揮部駁斥

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（中央社記者吳書緯台北7日電）退役少將栗正傑指出，台北市的憲兵擴編至1萬1000人，是為了要做戒嚴準備。憲兵指揮部今天澄清，國軍兵力結構調整，是因應整體防衛構想以及一年期義務役陸續入伍的人力變化，憲兵亦據此調整兵力結構，以強化衛戍作戰能量。

中時新聞網今天報導指出，栗正傑昨天在電視節目稱，他去年就質疑台北市的憲兵兵力從5000人擴編至1萬1000人，就是為了戒嚴做準備，並提到南韓總統尹錫悅日前宣布戒嚴用錯部隊，不應該使用特種部隊，而是該用憲兵部隊，並稱要搞戒嚴應該來向台灣憲兵部隊取經。

憲兵指揮部今天下午以新聞稿指出，國軍兵力結構調整，是因應整體防衛構想以及一年期義務役陸續入伍的人力變化，各軍種皆有相關長期規劃。憲兵亦據此調整兵力結構，以強化衛戍作戰能量。

憲兵指揮部強調，隨著軍隊國家化的落實，國軍已成為捍衛中華民國台灣自由民主憲政體制的可恃力量，妄稱國軍在準備戒嚴，既是消費歷史創傷，更蔑視國軍夙夜匪懈、捍衛自由的貢獻與付出。

憲兵指揮部對部分網路「名嘴」未經查證，多次以聳動內容渲染，污衊國軍官兵深表遺憾。籲勿再以錯假訊息，混淆民眾視聽。（編輯：翟思嘉）1131207