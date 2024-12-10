總統：民主台灣是唯一要走道路 絕不走回頭路

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（中央社記者溫貴香台北10日電）今天是世界人權日，總統賴清德表示，民主台灣是唯一要走的道路，絕對不會走回頭路。政府必須採取積極行動，勇於與社會溝通，也期望社會各界持續給予支持，讓台灣轉型正義的道路可以持續下去。

總統上午在臉書發文表示，民主台灣是唯一要走的道路，絕對不會走回頭路。在世界人權日的這一天，他要向為台灣民主、自由、人權勇敢付出的受難者表示敬意與感謝；受難者前輩面對強權政治壓迫，顯現堅強意志，是壓不扁的玫瑰，更展現台灣人的精神。

他說，無論是民主、自由或是人權，都是台灣與世界交朋友的共同價值，更是世世代代要珍惜守護的生活方式。

總統提到，在45年前的這一天，訴求自由民主、反對高壓威權的人們，被政府無情鎮壓、審判，但激起更多的台灣人，加入到民主前行的道路上。

他說，回首過去，會知道民主自由得來不易，更容易失去，所以一定要團結合作、加倍呵護。同時，政府必須採取積極行動，勇於與社會溝通，也期望社會各界持續給予支持，讓台灣轉型正義的道路可以持續下去。

總統表示，台灣歷經38年的戒嚴統治，社會、經濟、法制、人權都受到極大傷害，影響到當今社會，直到真正邁向民主，歷史真相才慢慢揭開，一定要繼續發掘真相。只有知道真相、瞭解彼此，才能展開有意義的對話。

總統說，「歷史的錯誤，我們可以原諒，但不能遺忘；而對抗歷史遺忘最好的方法，就是不斷發掘真相。透過拒絕遺忘，我們才能銘記」。他強調，台灣以人權立國，永遠不會改變，更會永遠堅持自由民主憲政體制，確保人權繼續深化，守護所有國人。（編輯：林家嫻）1131210