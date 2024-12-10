頒亞洲民主人權獎 賴總統：與各國夥伴鞏固全球韌性

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（中央社記者楊堯茹台北10日電）今天是世界人權日，總統賴清德頒發亞洲民主人權獎給來自孟加拉的奧迪卡人權基金會，肯定該基金會「讓躲藏在黑暗的惡行，在陽光底下接受審視」，並表示台灣是捍衛民主的最前線，會持續強化台灣的民主防衛能力，與各國夥伴共同鞏固全球民主韌性。

台灣民主基金會上午在台北賓館舉行「第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，由總統賴清德頒發獎項給孟加拉「奧迪卡人權基金會」（Odhikar），並提供10萬美元獎助金，台灣民主基金會董事長、立法院長韓國瑜、外交部政次吳志中以及多國駐台使節代表出席與會，並由阿美族創作歌手舒米恩演唱表演。

賴總統致詞時代表全體台灣人民誠摯恭喜孟加拉奧迪卡人權基金會獲獎，肯定該基金會創立30年來，致力提高孟加拉公民的人權以及政治權利。

賴總統表示，奧迪卡人權基金會發揮監督與問責功能，每年發布人權報告揭露受到忽視的人權迫害事件，「讓躲藏在黑暗的惡行，在陽光底下接受審視」。該基金會團隊曾長期面對騷擾、監禁以及監視等問題，但仍保持堅韌不拔的鬥志，在追求民主人權的道路上，勇敢向前進。

賴總統強調，台灣和孟加拉都走過威權帶來的壓制脅迫，因為有許多民主鬥士以及人權捍衛者的付出，台灣人民才得以享有民主自由的生活方式，也可以透過選票，選擇自己國家的未來。

賴總統指出，現在的台灣已是蓬勃發展的民主社會，也是捍衛民主的最前線，近年假訊息和認知作戰是每個民主國家的共同挑戰，台灣透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）擴大跟各國夥伴合作，並交流防制假訊息的經驗和策略，9月首次在立陶宛舉辦海外工作坊。

賴總統說明，政府會持續努力強化台灣的民主防衛能力，也會跟各國深化夥伴關係，共同鞏固全球民主韌性。期盼世界上有更多像奧迪卡人權基金會這樣的公民團體，讓自由與人權的堡壘更加穩固。

台灣民主基金會自2006年設置亞洲民主人權獎。賴總統強調，該獎項在歷任董事長和執行長的帶領下，已成為亞洲至高榮譽的獎項，未來也將在韓國瑜的帶領之下，持續深化台灣和世界的連結，傳遞台灣堅持的價值。（編輯：張若瑤）1131210