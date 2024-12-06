國民黨變更議程選罷法排第1案 朝野衝突後散會

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（中央社記者林敬殷台北6日電）為了反對國民黨立法院黨團變更議程，將選罷法修正草案改列討論事項第1案，上午民進黨立法院團在立法院會上發動奇襲，朝野爆發衝突，立法院長韓國瑜短暫宣布休息後，於上午11時59分進入議場，在宣讀民眾黨團、民進黨團所提復議案，並宣告另定期處理後，旋即宣布散會。

聚集在主席台上的藍綠立委紛紛離去，今天未處理選罷法修法。

立法院會上午開會後，國民黨立委重兵圍繞在主席台附近，試圖避免11月29日院會召開時，民進黨立委陳瑩無意間走上主席台的擦搶走火劇情重演。

為了防範民進黨立委突襲，院會在報告事項表決國民黨提案，將國民黨立委葉元之提案財政收支劃分法部分條文修正草案逕付二讀案，國民黨立委必須折返跑，先有一批立委守住主席台，等另一批立委按完表決器後，換手回座按表決器。

當議程進入討論事項前，民進黨團及國民黨團相繼提出變更議程案。

由於下午議場將改開全院委員會處理考試委員，民進黨團主張上午的院會僅處理3案，即攸關運動部成立的行政院組織法第3條修正草案及運動產業發展條例部分條文修正草案、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例部分條文修正草案。

民進黨團變更議程提案，遭藍白兩黨聯手否決。

不過，約在上午10時55分時，院會正要處理國民黨團變更議程提案，多位民進黨立委鍾佳濱、邱志偉、賴瑞隆等人，突然從主席台後方側門竄出，衝向主席台，國民黨反應不及，民進黨立委成功占據主席台，韓國瑜見狀立刻宣布休息10分鐘，火速離場。

國民黨團變更議程是要將罷免需附身分證影印的選罷法部分條文修正草案，改列討論事項第1案。

眼見民進黨立委成功占領主席台，國民黨立委多次試圖反攻，國民黨立委陳玉珍更在多位黨籍立委協助下，一度爬上主席台。（編輯：林淑媛）1131206

立法院6日舉行院會，國民黨團提案變更議程，要將選罷法修正案排入議程，讓連署加嚴版本能在6日三讀。不過，尚未討論到該案時，藍綠立委就在主席台發生推擠、口角衝突。圖為綠委拿著尖叫雞反制國民黨立委陳玉珍（右）用麥克風發表意見。中央社記者徐肇昌攝 113年12月6日