維吾爾維權人士：台灣要保衛自己 別幻想共產黨善待

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（中央社記者楊堯茹台北24日電）維吾爾人遭監禁問題受各國關切，日本維吾爾協會創會會長伊里哈木今天表示，中國要維吾爾人相信只要堅持維族身分，苦難就不會結束；自認與中國關係很好、會被共產黨善待的台灣人，「不要有這種幻想」，台灣人要保衛自己。

台灣團結聯盟與台灣東突厥斯坦協會下午舉行「人權講座：維吾爾人權現況剖析」，邀請日本維吾爾協會創會會長伊里哈木發表演說，福爾摩莎人文關懷協會理事長周倪安、台灣東突厥斯坦協會理事王銘源等人出席與會。

伊里哈木示警，中國駐法大使盧沙野稱兩岸統一後要「再教育」台灣人，可見中國的決心有多大，自認與中國關係很好、會被共產黨善待的台灣人，「不要有這種幻想」，幫助中國把台灣這塊土地送給中國的人，會最先被消滅，因為這些人知道太多，之後才會輪到無知的民眾。

伊里哈木強調，台灣人要做的是保護自己、保衛自己，不要讓子孫遭遇這種悲慘經歷，且台灣人必須共同意識到，這種暴政不剷除，會有更多人遭受迫害。

談及中國消滅維吾爾人的方式，伊里哈木揭露4大慣用手法，包括同化、精神和身體摧殘、停止人口自然生長，以及大規模與分散殺戮。

伊里哈木說，除了肉體折磨，中國要維吾爾人從小接受自己是「中華民族之一」，強迫維吾爾女性嫁給漢人，且會指定漢族男子跟丈夫被關在集中營的維族婦女住在一起。

伊里哈木表示，中國要維吾爾人相信，只要堅持維吾爾人身分，苦難就不會結束，造成精神壓力，「用我們的手消滅我們自己」；中國禁止伊斯蘭教，在齋戒月逼迫穆斯林喝酒及提供免費午餐。

伊里哈木強調，不要同情維吾爾人，而是要阻止暴政擴散到世界各地，大家必須要意識到暴政正在發生，維族才會走向民主自由的道路。（編輯：楊蘭軒）1131124