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世界維吾爾代表大會發言人涉替中國收集情報 世維會聲明已解職

2025/4/15 11:08（4/15 11:50 更新）
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世界維吾爾代表大會9日發表聲明表示，發言人迪里夏提（圖）因涉監視瑞典境內維吾爾族人遭逮捕。（圖取自cn.uyghurcongress.org/）
世界維吾爾代表大會9日發表聲明表示，發言人迪里夏提（圖）因涉監視瑞典境內維吾爾族人遭逮捕。（圖取自cn.uyghurcongress.org/）
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（中央社台北15日電）擔任世界維吾爾代表大會發言人約20年的迪里夏提（Dilshat Reshit），因涉嫌為中國監視瑞典境內的維吾爾族人而被捕。世界維吾爾代表大會發表聲明表示，已解除迪里夏提的職務。

世界維吾爾代表大會9日發表聲明表示，從媒體報導及一份法庭文件獲悉，一名居住在瑞典斯德哥爾摩的維吾爾族居民因涉嫌監視瑞典境內的維吾爾族人而被捕。相關文件顯示，被捕者是世維發言人迪里夏提（Dilshat Reshit），他自2004年起擔任世維發言人。

聲明表示，世維就事件召開緊急會議，決定根據世維的章程，並遵守世維對誠信、透明和社區安全的承諾，解除迪里夏提的職務。

聲明表示，最近在多個國家和西方議會發生的逮捕事件，突顯了中國間諜網絡的滲透性日益增強。

作為世維大會發言人，迪里夏提曾多次就中國對維吾爾族及新疆政策作出公開評論。如2022年法國國會表決通過，認定中國在新疆維吾爾自治區對維吾爾人的作為構成種族滅絕和違反人道罪。

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當時迪里夏提表示，中國政府企圖掩蓋持續在發生的大規模種族滅絕，世維強烈呼籲國際社會表達明確立場，追責中國在東突厥斯坦對維吾爾民族實施的種族滅絕和違反人道罪。

路透社9日報導，瑞典檢察官聲請羈押1名涉嫌替中國情報機關，非法收集維吾爾族情報的男子。但瑞典檢方未有透露更多案件的細節。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140415

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