泰國遣返維吾爾人 美國對牽涉官員採取簽證限制

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（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）泰國政府2月底遣返40名維吾爾人回中國，美國宣布對牽涉遣返事件的前任和現任泰國官員施加簽證限制。歐洲議會則通過決議譴責泰國，並呼籲在自由貿易協定的談判中對泰國施加壓力。

2014年有超過300名維吾爾人逃離中國，泰國政府在泰國與馬來西亞的邊境扣留這批人，2015年泰國遣返109人回中國，另外173名主要是婦女及兒童的維吾爾人被送到土耳其；剩下53人滯留在泰國移民拘留中心及尋求庇護，之後有5人在拘留中心死亡，包括2名兒童。

其餘48名維吾爾人被泰國當局拘留，其中5人因曾企圖逃走，後來被關入監獄。

泰國政府在2月27日凌晨，以極低調方式遣返40名維吾爾人回中國，遭到美國等西方國家和多個國際組織譴責。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）當時以「震驚」形容，並用最強烈的措辭譴責，指這可能違反泰國的國際義務。

盧比歐在美國時間14日透過聲明表示，對牽涉維吾爾人遣返事件的泰國前任和現任官員，立即採取簽證限制措施，美國致力於對抗中國向各國政府施壓、強行遣返維吾爾族及其他群體至中國的行為，因為這些群體在中國可能遭受虐待和「被失蹤」。

聲明指出，鑑於中國長期以來對維吾爾人採取的種族滅絕和違反人道的罪行，美國呼籲世界各國政府不要強行遣返維吾爾人及其他群體至中國。

無獨有偶，歐洲議會在13日通過決議，譴責泰國的冒犯君主罪以及遣返維吾爾人的行動。歐洲議會的聲明指出，在有其他國家願意接納維吾爾人的狀況下，泰國政府遣返維吾爾人違反了國際法，讓這些維吾爾人面臨被強制監禁和虐待的風險。

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歐洲議會的聲明也指出，俗稱冒犯君主罪的刑法112條，並不符合泰國在「公民與政治權利國際公約」（International Covenant on Civil and Political Rights）下所應負起的責任。

歐洲議會呼籲歐盟執委會在自由貿易協定（FTA）的談判中施加壓力，促使泰國改革壓制性的法律，特別是冒犯君主罪，釋放政治犯，停止遣返維吾爾族難民，並批准所有國際勞工組織（ILO）的核心公約；同時，歐洲議會呼籲歐盟成員國暫停與中國的引渡條約。（編輯：陳慧萍）1140315