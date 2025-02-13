瑞士：當地藏人及維吾爾人遭到中國跨國鎮壓

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（中央社日內瓦12日綜合外電報導）瑞士政府今天公布報告表示，中國可能煽動瑞士藏人和維吾爾人監視自己的社群，並且向他們施壓，藏人和維吾爾人遭到「跨國鎮壓」。

法新社報導，瑞士政府發表聲明指出，瑞士藏人和維吾爾人除了被煽動監視自己的同胞之外，也有跡象顯示，有積極參與政治的人士遭到系統性監視、拍照及錄影。

瑞士政府提及，還有跡象顯示，網路攻擊和通訊監控也可能針對那些在政治上積極支持藏族、維吾爾族社群的瑞士公民。

瑞士政府報告指稱，儘管跨國鎮壓的後果不像恐怖主義那樣容易識別，但「從長遠來看，它們對瑞士主權構成相當大的威脅」。

這份報告提到，中國不是唯一追查海外僑民社群的國家，根據目前的發現，除了中國以外，俄羅斯、伊朗及土耳其等國家也是行兇者。

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此外，這份報告指出，北京當局的「主要目標」是勸阻瑞士的藏人和維吾爾人參與政治活動，特別是利用網路攻擊。

據悉，中國情報機構監視海外藏人組織的示威活動，「他們的特工在外交掩護下展開行動，或是冒充記者、遊客或學生」。（譯者：陳正健）1140213