加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

瑞士：當地藏人及維吾爾人遭到中國跨國鎮壓

2025/2/13 05:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦12日綜合外電報導）瑞士政府今天公布報告表示，中國可能煽動瑞士藏人和維吾爾人監視自己的社群，並且向他們施壓，藏人和維吾爾人遭到「跨國鎮壓」。

法新社報導，瑞士政府發表聲明指出，瑞士藏人和維吾爾人除了被煽動監視自己的同胞之外，也有跡象顯示，有積極參與政治的人士遭到系統性監視、拍照及錄影。

瑞士政府提及，還有跡象顯示，網路攻擊和通訊監控也可能針對那些在政治上積極支持藏族、維吾爾族社群的瑞士公民。

瑞士政府報告指稱，儘管跨國鎮壓的後果不像恐怖主義那樣容易識別，但「從長遠來看，它們對瑞士主權構成相當大的威脅」。

這份報告提到，中國不是唯一追查海外僑民社群的國家，根據目前的發現，除了中國以外，俄羅斯、伊朗及土耳其等國家也是行兇者。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，這份報告指出，北京當局的「主要目標」是勸阻瑞士的藏人和維吾爾人參與政治活動，特別是利用網路攻擊。

據悉，中國情報機構監視海外藏人組織的示威活動，「他們的特工在外交掩護下展開行動，或是冒充記者、遊客或學生」。（譯者：陳正健）1140213

#中國
#土耳其
#瑞士
#維吾爾人
#藏人
#藏族
#伊朗
#西藏
#維吾爾族
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：