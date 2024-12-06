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首頁 / 政治

立院再爆衝突議事停擺 傅崐萁：最後一次容忍民進黨

2024/12/6 14:01
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（中央社記者范正祥台北6日電）國民黨立院黨團今天變更議程，將選罷法修正草案排進立法院會第1案，朝野為此衝突。散會後，國民黨團總召傅崐萁率黨籍立委於議場前召開記者會說，國民黨的忍耐是有限度的，「這是最後一次容忍民進黨」。

立法院今天上午召開院會，國民黨團提變更議程，要將攸關連署罷免須附身分證的選罷法修正草案，排入討論事項第1案，藍綠立委爆發衝突，多人掛彩，雙方僵持不下導致無法開會，另擇期處理，散會。

公職人員選舉罷免法修正草案今天未闖關成功，面對媒體追問下次院會是否繼續處理選罷法修法，傅崐萁回應，國民黨一切按照民主程序，按照國會規則進行。

談及今天院會正要處理國民黨團變更議程提案，多位民進黨立委突然從主席台後方側門竄出，占據主席台，傅崐萁說，「民進黨立委衝進主席台，箝制立法院長韓國瑜」，韓國瑜沒辦法繼續主持會議。

傅崐萁氣憤表示，在全世界國會，有哪一個國家的國會，可以箝制國會議長，不進行民主程序的會議，踐踏國會尊嚴，用脅迫的方式不讓國會進行民主會議與討論議決。

對於今天院會最終流會，傅崐萁指出，國民黨的忍耐是有限度的，「這是最後一次容忍民進黨」。若是台灣國會永無寧日，國民黨不會再容忍，代表人民伸張民權，在國會殿堂一定會捍衛尊嚴，也讓韓國瑜未來能夠順暢主持議事。

傅崐萁強調，國民黨絕不屈服，對今天民主黑暗的一天，深刻表達遺憾。（編輯：張若瑤）1131206

傅崐萁
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韓國瑜
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