接見波蘭國會訪團 總統：致力區域和平穩定深化關係

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（中央社記者溫貴香台北10日電）總統賴清德今天接見波蘭國會參議院副議長卡明斯基所率訪團表示，台灣身為國際社會負責任的一員，會致力維持區域和平穩定，也會持續跟波蘭深化夥伴關係，一起守護民主自由的價值；未來將持續深化合作，為台波關係創造新里程碑。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍等人陪同下接見波蘭國會參議院副議長卡明斯基（Michal Kaminski，另譯：卡敏斯基）所率訪問團，總統致詞時首先熱烈歡迎卡明斯基率團訪問台灣。

他並表示，這是波蘭國會在去年10月中旬改選後首次組團來台，成員更包括「波台國會小組」6位跨黨派參眾議員，對於促進台波關係發展深具意義。他要代表台灣人民感謝大家以行動支持台灣。

總統指出，卡明斯基是第3次訪問台灣，不僅長期關注台海議題，更堅定反對專制獨裁，大力支持民主台灣，令人敬佩。像是在卡明斯基的支持下，2022年7月，波蘭參議院外交暨歐盟事務委員會及衛生委員會通過決議案，支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）。

總統說，在「波台國會小組」圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）主席協助下，去年和今年「波台國會小組」都發表了聯合聲明支持台灣的國際參與。他衷心感謝波蘭國會，長期以來不分黨派，對台灣展現強勁的支持，也讓國際社會看見台灣積極貢獻世界的能力及決心。

總統表示，今天是「世界人權日」。過去，台灣和波蘭同樣走過對抗專制、追求民主自由的歷程；現在，也共同面對威權主義擴張的挑戰。台灣身為國際社會負責任的一員，會致力維持區域的和平穩定，也會持續跟波蘭深化夥伴關係，一起守護民主自由的價值。

總統提到，今年3月副總統蕭美琴以副總統當選人身分訪問波蘭。非常感謝卡明斯基以及在場多位貴賓出席午餐會，增進台波雙方交流。上個月，外交部長林佳龍也率領將近30家廠商代表訪問波蘭，並參加「強化台波經濟合作論壇」，同時也宣布，台波之間將以聯營航班方式，加強雙邊商業交流。未來，台灣會和波蘭持續深化各項合作，為雙邊關係創造新的里程碑。

卡明斯基指出，波蘭語中有一個美好的詞彙就是「solidarność」（意為團結），這也是波蘭獻給世界的一項禮物。

他說，此行代表的是透過自由民主選舉而選出的國會成員以及波蘭人民，與台灣以同樣方式選出的代表一起團結起來，不僅是波蘭與台灣最重要的共同之處，更是雙邊共享的友誼與價值，最終目標都是要維持世界穩定和平。換言之，波蘭與台灣共同嚮往以和平秩序為基礎的核心價值。

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他表示，正因波蘭與台灣共享自由、民主、和平等普世價值，雙邊除了政治，也進行其他項目的合作，包括波台經貿及文化等方面合作越來越密切；波蘭歡迎來自台灣的投資，相信未來雙邊會有更多緊密的連結。此外，台灣與波蘭將透過聯營航班的方式，提供雙方航班服務，此亦為台波關係重要的里程碑。

訪團成員包括「波台國會小組」主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）、副主席馬威斯卡-李柏拉（Beata Małecka-Libera）及葛福隆（Andrzej Gawron）、福斯塔克（Konrad Frysztak）、利別茨（Krzysztof Lipiec，另譯：利帕斯）、歐斯馬拉克（Łukasz Osmalak）等跨黨派重量級議員。（編輯：林興盟）1131210