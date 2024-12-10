波蘭副議長：民主國家應攜手對抗威權擴張 無須懼怕【專訪】

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（中央社記者楊堯茹台北10日電）波蘭參議院副議長卡明斯基9日率跨黨派議員團抵台，並接受中央社專訪。他指出，波蘭與台灣面臨相同威脅，「壞人正在聯手合作，好人理應也這麼做」，民主國家應攜手面對威權擴張，尤其波蘭深知自由與對抗共產主義的代價。

今年52歲的卡明斯基（Michał Kamiński，另譯卡敏斯基）反共立場鮮明，自青少年時期投入政黨工作，蘇聯解體前曾任職於地下新聞組織，1997年首度當選波蘭眾議員，也曾擔任歐洲議會議員。

卡明斯基受訪時指出，波蘭與台灣維持友好關係且面臨相同威脅，且在採訪進行同時，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）正前往俄羅斯莫斯科尋求庇護，「顯示壞人正在聯手合作，好人理應也這麼做」，波蘭應攜手民主國家，盡一切可能與台灣建立好關係，共同面對威權主義擴張的威脅。

卡明斯基關切中共政府對台採取威逼手段，並強調，在世界各地對抗共產主義分子的人們都知道，根本不用害怕共產主義分子，「因為他們相信非常愚蠢的思想（stupid ideology）」。

卡明斯基歷經1990年代俗稱「蘇東波」的蘇聯、東歐、波蘭民主化運動，他直言，共產主義根本不管用，中共之所以還能立足，是因為中共政府採納資本主義，這與列寧當時的新經濟政策如出一轍，俄羅斯當時就體認到，必須撤回愚蠢的共產主義、採納部分自由市場經濟才得以生存，「中共花了30年才意識到這點」。

被問及來台是否遭遇中共施壓，他重申，「我不怕共產主義分子」，副總統蕭美琴私下到訪波蘭時，中共曾針對他發表聲明，「受到中國泱泱大國關注讓我非常開心，像個大明星一樣」。

卡明斯基進一步說明，他不相信中共所謂華人世界無法有民選政府，因為台灣就是個完美例證，且與歐洲國家共享價值，這也是「亞洲價值」。這是波蘭人必須到台灣的原因，尤其波蘭人深知自由的代價，以及對抗共產主義壓迫的代價。

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他也提及，近4年來全球面臨兩大危機，一是COVID-19（2019冠狀病毒疾病），二是俄羅斯入侵烏克蘭；波蘭在疫情期間受惠於台灣的公衛專才與成就，這凸顯台灣應加入世界衛生組織（WHO），這不應帶有政治意涵，應純粹出自人道、助人考量，不應禁止其他國家學習台灣的經驗。

波蘭明年將擔任為期半年的歐盟理事會主席，卡明斯基強調，波蘭的首要任務是安全，力拚和平與繁榮的歐洲，包括烏克蘭的和平，「結束戰爭意味著阻止獨裁者」，這對台灣來說，也是比較安全的世界。（編輯：林興盟）1131210