波蘭駐台代表：歐盟影響力與日俱增 台波合作意義大

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（中央社記者楊堯茹台北19日電）波蘭台北辦事處長高則叡今天在「波蘭獨立紀念日晚宴」指出，波蘭明年將成為歐盟理事會主席國，也將會是歐盟國家之中，台灣最可以倚賴的夥伴之一，歐盟影響力在印太地區與日俱增，波蘭與台灣的合作意義也更重大。

波蘭台北辦事處晚間舉辦「波蘭獨立紀念日晚宴」，由高則叡（Cyryl Kozaczewski）伉儷主持，外交部常務次長陳立國、經濟部政次陳正祺、國安會副秘書長林飛帆以及多國駐台使節和代表共襄盛舉。

高則叡致詞時指出，暴力在全球各區域與日俱增之時，必須堅定維護和平、穩定與自由，即便有時必須付出重大的代價，烏克蘭便是例子，烏克蘭人民在波蘭等民主國家的支援以及來自台灣的人道救援下，努力抵抗俄羅斯的入侵。

高則叡說，波蘭明年將成為歐洲聯盟理事會主席國，因此也將會是歐盟國家之中，台灣最可以倚賴的夥伴之一，而福爾摩沙也逐漸成為歐洲未來堅定的盟友，歐盟影響力在印太地區與日俱增的同時，波蘭與台灣之間的合作也有了更加重大的意義。

高則叡表示，波蘭非常珍視台灣對於全球經濟與民主價值的重要貢獻，台波關係在文化、經濟、科學與國會等領域交流不斷深化，並建立城市交流，包括台北、台南以及高雄與華沙、羅茲以及格丁尼亞之間的合作。

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陳立國致詞時說，台灣的眾多歐洲盟友之中，波蘭向來是最強健的，期盼雙方共同為穩定與繁榮努力的同時，兩國夥伴關係將越發穩固。

陳立國提及，台灣人跟波蘭人同樣捍衛自由、民主以及人權，雙邊夥伴關係建立在共享價值之上；台灣與波蘭的政府官員及國會議員近年來交流緊密且頻繁，尤其波蘭國會發聲挺台參與國際組織，並表達對台海和平穩定的關切，向國際社會傳達重要訊號。（編輯：謝佳珍）1131119