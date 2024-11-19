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巴拉圭上巴拉那省省長訪台 見證台灣經貿發展經驗

2024/11/19 17:15
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（中央社記者楊堯茹台北19日電）友邦巴拉圭上巴拉那省省長托瑞斯今天率團訪台，外交部表示，托瑞斯此行將實地見證台灣經貿及教育發展成功經驗，並拓展上巴拉那省與台灣合作機會。

外交部下午發布新聞稿指出，巴拉圭上巴拉那省（Alto Paraná）省長托瑞斯（César Landy Torres）夫婦應政府邀請，於19日至23日率團訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，托瑞斯是巴國重要地方首長，年輕有為且立場堅定友台，這次首度訪台將實地見證台灣經貿及教育發展成功經驗，並拓展巴國農牧工商重鎮上巴拉那省與台灣的合作機會，增進雙邊互惠共榮關係。

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外交部說明，托瑞斯夫婦訪台期間將接受外交部常務次長陳立國款宴，並拜會法務部、台北市政府警察局勤務指揮中心及國合會，另參訪新竹科學園區、國立故宮博物院、國立傳統藝術中心宜蘭園區及自由廣場等，以及與巴國留台學生在國立台灣科技大學進行座談。

托瑞斯出發前在社群媒體Instagram發文表示，這次訪台是要了解台灣的科技發展經驗，包括半導體、新能源交通運輸以及永續發展等，並探索上巴拉那省與台灣之間的農業經濟、生態旅遊投資機會，期盼為上巴拉那省開創新局。（編輯：翟思嘉）1131119

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