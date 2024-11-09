加拿大聯邦參議員訪團：衛生外交深化台加關係

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（中央社記者吳書緯台北9日電）外交部常務次長陳立國昨天以午宴歡迎加拿大聯邦參議員集團副領袖派特森所率領的「加拿大聯邦參議員訪問團」。派特森指出，透過「衛生外交」不僅有助彼此建構更具韌性的公衛體系，更可進一步深化台加夥伴關係。

外交部今天以新聞稿指出，雙方於午宴期間就台加衛生合作、深化經貿連結及強化原民交流等議題充分交換意見。無任所大使吳運東、馬偕紀念醫院總院長張文瀚及海洋委員會海巡署副署長謝慶欽等人也應邀出席。

陳立國表示，感謝加拿大近年展現對台灣的堅定支持，指出加拿大自2022年發布印太戰略以來，持續與台灣在衛生、貿易、科技及對抗假訊息等領域深化合作關係。在醫衛部分，台加不僅於2023年簽署「台加衛生合作瞭解備忘錄」，派特森也在此基礎上與衛福部就台加醫衛合作進行視訊會議，並率團出席「2024台灣全球健康福祉論壇」（2024 Global Health and Welfare Forum in Taiwan）擔任講者，致力深化台加衛生合作不遺餘力。

陳立國說，加國即將於明年接任「七大工業國集團」（G7）主席國，期盼加國可以在近年奠定的良好基礎上，持續在國際社會引領堅定友台立場。

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派特森表示，台灣與加拿大共享民主、人權等價值，為彼此重要合作夥伴。公共醫療攸關人類健康福祉，透過「衛生外交」不僅有助彼此建構更具韌性的公衛體系，更可進一步深化台加夥伴關係。本次訪台為學習之旅，對台灣健康政策、醫療體系、原民醫療政策及反制假訊息機制均有更深入的瞭解及認識，收獲豐碩。

外交部表示，訪團成員另有聯邦參議員庫奇（Stanley Kutcher）及葛林伍德（Margo Greenwood），以及派特森參議員辦公室主任利德（Christopher Reed），該團訪台期間除出席「2024台灣全球健康福祉論壇」外，另拜會衛福部、台安醫院、台灣民主實驗室及國家衛生研究院等單位。（編輯：張均懋）1131109