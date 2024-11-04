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巴拉圭參議長努涅斯率團抵台 將晉見賴總統

2024/11/4 21:09（11/4 21:36 更新）
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巴拉圭國會暨參議院議長努涅斯（Basilio Gustavo Núñez Giménez，另譯：努內斯，右3）4日率團抵台，並於機場發表簡短談話。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年11月4日
巴拉圭國會暨參議院議長努涅斯（Basilio Gustavo Núñez Giménez，另譯：努內斯，右3）4日率團抵台，並於機場發表簡短談話。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年11月4日
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（中央社記者楊堯茹台北4日電）友邦巴拉圭跨黨派重量級參議員團抵台，巴拉圭參議院議長努涅斯稍早於社群平台表示，已抵達台北；外交部今天指出，議員團將晉見總統賴清德，並參訪北捷行控中心。

努涅斯於X平台發文表示，應台灣政府邀請，已抵達台北，也就是台灣首都；並貼出訪團與外交部常次陳立國等相談甚歡的照片。

外交部晚間發布新聞稿指出，巴拉圭國會暨參議院議長努涅斯（Basilio Gustavo Núñez Giménez，另譯：努內斯）伉儷應政府邀請於4日至8日率團訪台，成員包括麥達納（Derlis Hernán Maidana Zarza）、坎伯（Patrick Paul Kemper Thiede）及羅哈斯（Sergio Roberto Rojas Sosa）等跨黨派重量級參議員。

外交部表示，外交部常務次長陳立國代表前往接機，展現誠摯歡迎與高度重視；努涅斯於抵達後在機場發表談話，轉達巴國政府與人民的問候，並期盼此行進一步提升台巴兩國緊密情誼。

外交部說明，訪團成員均為首次來台，將實地瞭解台灣政經發展現況、推動雙方國會交流，以及拓展兩國未來合作面向，在台期間將晉見總統賴清德、分別接受立法院長韓國瑜及外交部長林佳龍款宴。

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外交部提及，訪團也將拜會衛福部健保署、國合會、中華民國對外貿易發展協會、台北捷運高運量系統行控中心、南部科學園區及台灣國際造船公司等機構，另將於台灣科技大學與巴國留學生進行座談。

外交部表示，巴拉圭是台灣在南美洲的堅實友邦，兩國共享民主、自由、法治及人權等普世價值，多年來共同推動各項福國利民的合作計畫，廣受各界好評，未來台灣將持續深化兩國的合作與交流，追求互利共榮。（編輯：林興盟）1131104

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