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林右昌訪日會野田佳彥 談台日共同面臨威脅

2024/12/10 17:25（12/10 17:36 更新）
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民進黨秘書長林右昌（左）10日拜會日本立憲民主黨代表、前首相野田佳彥。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 113年12月10日
民進黨秘書長林右昌（左）10日拜會日本立憲民主黨代表、前首相野田佳彥。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 113年12月10日
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（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨秘書長林右昌今天拜會日本立憲民主黨代表、前首相野田佳彥，立憲民主黨與會者關心印太局勢與台海安全，認為世界局勢快速變化，台日合作對世界更加重要，應努力讓全世界充份瞭解台日共同面臨的威脅與危機感。

民進黨發布新聞稿指出，林右昌上午拜會日本立憲民主黨，與野田佳彥、幹事長小川淳也、國際局長代理青柳陽一郎等人閉門會談。

民進黨表示，野田佳彥8月間訪台參加凱達格蘭論壇時，公開表示台海和平對日本與世界的重要性，並反對以武力單方面改變現狀，歡迎台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以及世界衛生組織（WHO）。

林右昌會見野田佳彥時，代表兼任民進黨主席的總統賴清德，向野田佳彥表達感謝。

立憲民主黨與會者則關心印太局勢與台海安全，認為世界局勢快速變化，台日合作對世界更加重要，應努力讓全世界充份瞭解台日共同面臨的威脅與危機感。

林右昌表示，台日之間的友誼相當深厚，最近剛結束的棒球12強賽事，當時日本隊在台北天母棒球場與古巴對戰，而台灣隊則在台北大巨蛋與澳洲對戰，當天台北大巨蛋的球場大螢幕，不時會利用換場空檔，將大螢幕切換到日古大戰時實況。

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林右昌說，當天全場台灣民眾除了為台灣隊加油，也為日本加油，當日本隊贏球時的當下，整個大巨蛋的球迷，也齊聲歡呼。輸贏是一回事，但台日之戰不論輸贏，兩國球迷也是互相加油，期待下次更精彩的比戰，兩國的情誼超越輸贏。

林右昌表示，未來民進黨與立憲民主黨將繼續討論建立兩黨定期交流互訪的機制；與會的眾議員則倡議兩黨國會議員應該建立政黨間的安保交流管道，深入討論印太區域安全問題。（編輯：翟思嘉）1131210

民進黨秘書長林右昌10日拜會日本立憲民主黨，與會者則關心印太局勢與台海安全。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 113年12月10日
民進黨秘書長林右昌10日拜會日本立憲民主黨，與會者則關心印太局勢與台海安全。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 113年12月10日
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