民眾黨代表正式當選名單出爐 有人因酒駕遭剔除

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（中央社記者郭建伸台北11日電）民眾黨第3屆黨代表選舉日前落幕，民眾黨今天正式公告當選人名單，但與上週開票結果有些微不同。民眾黨表示，開票後陸續收到檢舉，選委會啟動查核機制，經查出候選人有酒駕前科因此剔除。

民眾黨中央黨部並未公布剔除名單，但經記者比對，雲林縣當選名單有2人與上週開票結果有所不同。民眾黨今天正式公告的雲林縣當選黨代表為魏怡婷、陳瓊月、吳宜穎、賴渝璇、蔡君婷。

民眾黨於7日舉行第3屆黨代表選舉並於當天晚間進行線上直播開票，但民眾黨今天正式公告黨代表當選名單，與上週開票結果略有不同。

民眾黨發言人吳怡萱今天透過聲明表示，第3屆黨代表開票後，陸續收到檢舉，黨代表選委會啟動查核驗票機制，並經中央委員會通過決議。

吳怡萱指出，中央委員會決議，第一，有關黨代表候選人遭檢舉有酒駕前科，資格不符，經查核確有此事，剔除該候選人的當選資格；其次，因網路投票軌跡皆有跡可循，選委會受理檢舉後，經後台查核，票數異常已排除完畢。

吳怡萱也指出，第三，至於特定人士遭質疑選舉不公，選委會收到檢舉後將秉公處理，視情節送中評會議處。

吳怡萱強調，民眾黨將秉持公開透明，相關檢舉皆依規定處理，並持續精進選務作業流程，以維繫選務公正。

民眾黨也指出，對於黨員代表選舉結果有異議者，應於正式公告後3日內以書面向黨部申訴，選舉委員會將於收到書面申訴後5日內提出覆核結果，相關選舉爭議將併同申訴案件，由選舉委員會及中央評議委員會研議處置。

此外，民眾黨今天也敲定，將於明年1月19日召開第3屆黨代表大會，當天將進行第4屆中央委員暨中央評議委員改選。（編輯：林興盟）1131211