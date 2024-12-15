基隆彈藥庫爆炸案 陸軍司令部遭監察院糾正

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（中央社記者高華謙台北15日電）陸軍六軍團位於基隆的祥豐營區去年7月發生迫砲爆炸。監委調查，軍方將列為「待整修」、不可撥交部隊的高風險7級彈作為駐地訓練教材，還辯稱是進行「撥發前檢分」掩飾缺失，監察院糾正國防部陸軍司令部。

位於基隆市祥豐街的陸軍三支部北彈庫基隆分庫（祥豐營區）120公厘迫砲在2023年7月24日下午爆炸，造成9名官兵受傷送醫，其中2名士官重傷。檢方調閱營區監視器畫面，拍到2名後來重傷的士官，從彈藥庫將迫砲搬出放在地上不久後就爆炸。

全案經基隆地檢署調查後，查無人員疏失，今年1月簽結。

經監察院調閱國防部、基隆地檢署相關卷證並進行履勘，發現陸軍司令部措施確實失當而發生多項重大違失，因此12月10日公告糾正國防部陸軍司令部。

根據監察院公布糾正案文，國軍彈藥依是否堪用分為10級，包括1級新品、2級堪用品、3級待測試、4級待測試、5級待檢查、6級待保養、7級待整修、8級廢品、9級停用與0級「停用-武器淘汰」。

糾正案文指出，基隆彈藥分庫2022年11月接收馬祖彈藥連回運批號D-9-4的120公厘迫砲彈藥共485發，都列2級堪用品。分庫隨後於2022年12月依外觀進行「接收檢查」，又於2023年3月進行「特別檢查」，發現引信、彈體、尾翼與底火不堪使用，需更換，因此改列7級待整修，也就是這批彈藥應直接送保養檢修。

糾正案文說，迫砲在2023年7月24日爆炸當天，正值漢光演習，當時祥豐營區課程名稱是「動員部隊五類彈藥初次整備」，竟選用這批須更換火工件的7級彈作為訓練教材，忽略危安因素，還將彈藥陳列在烈日下，違反「避免日光直接照射彈藥」的作業安全規定，並造成檢分作業時發生爆炸。

糾正案文表示，國防部函文稱，因帳籍管制區分問題，為確認待修彈藥狀況，爆炸當天下午是在庫房檢分彈藥，核對彈藥品項、批號及類別，如彈體狀況以及有無發射藥等。且分庫搬運組成員遇彈種、批號不符或素質有疑慮時，即由彈檢組執行6項檢查，都符合規範。

糾正案文說，這批彈藥在從馬祖回運時就已明列戰備彈440發、訓練彈45發，怎麼會需要再次核對有無發射藥，就算應核對，也應在「接收檢查」時處理，而不是在早已轉列7級後，又逐一拆箱檢視彈體狀況，當天檢分作業不具正當性。

糾正案文表示，這批彈藥轉列7級後，應直接送整修所更換火工件，不可撥交部隊，但軍方為掩飾將這批號彈藥作為駐地訓練整備教材的缺失，先在履勘簡報辯稱「撥發前檢分」，又在彈藥異動清單已明列戰備彈、訓練彈各幾發情況下，辯稱是「戰備彈／訓練彈帳籍管制區分」需要，混淆是非。

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此外，根據糾正案文，依陸軍規定，陸軍司令部、後勤指揮部、各地區支援指揮部、各地支部彈藥庫都負有彈藥推陳換新的責任；以120公厘迫砲彈為例，出廠15年以上就稱老彈。

糾正案文說，這次的肇案批號是民國78年產製，至爆炸案發生已34年；依國防部函文，國軍現囤120公厘迫砲高爆彈，其中年限超過30年者比率過高，顯見國軍部隊為求績效，捨老彈不用，導致老批號彈藥推陳換新成效不彰，應確實檢討。（編輯：林淑媛）1131215