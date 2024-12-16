民進黨辦新客原講唱會 蕭副總統：族群文化共榮共生

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（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨今天表示，民進黨原民部、客家部與新住民部昨晚合辦「En-kâ-land ！呼叫新客原講唱會」活動，副總統蕭美琴透過錄製影片指出，透過前瞻與務實的政策，促進各族群文化的共榮共生，向世界展現深具獨特性的台灣文化。

民進黨今天發布新聞稿指出，「En-kâ-land！呼叫新客原講唱會」活動，邀請文化人蘇佑昇主持，排灣族與英國混血的創作歌手洪比利與客家創作歌手黃稚嘉現場展演，並分享母語創作的心路歷程，與多元文化身分的成長認同。

蕭副總統錄製影片感謝大家在族群議題上給予許多寶貴建議與協助，透過前瞻與務實的政策，促進各族群文化的共榮共生，向世界展現深具獨特性的台灣文化。

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民進黨副秘書長何博文表示，民進黨執政重視各族群的權益與發展，盼在這塊土地上大家都得到尊重，並保存其語言與文化，讓自己的認同得到實現。

民進黨客家部強調，語言與音樂無國界與族群之分，只要能感動人心，就是最好的表現。新住民事務部表示，新客原代表台灣的新住民、客家人以及原住民，希望透過這些活動，邀請更多來自不同文化背景人士交流，就像是一支超級強大的Team Taiwan，讓台灣獨特的多元文化在世界舞台上更加耀眼奪目。（編輯：翟思嘉）1131216