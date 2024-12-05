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民進黨寒冬送暖 前進長照據點關懷長者

2024/12/5 21:06（12/5 21:16 更新）
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民進黨副秘書長何博文（中）5日率黨公職出席「愛的接力棒，寒冬有你，更溫暖」活動。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 113年12月5日
民進黨副秘書長何博文（中）5日率黨公職出席「愛的接力棒，寒冬有你，更溫暖」活動。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 113年12月5日
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（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨客家事務部今天舉辦「愛的接力棒，寒冬有你，更溫暖」活動，副秘書長何博文率領板橋在地議員赴長照據點，與長者互動、共餐吃客家湯圓。何博文說，這是落實總統賴清德的政見，老中青幼全面都照顧，打造「健康台灣」目標。

民進黨晚間發布新聞稿表示，因應中央政府長照3.0政策、伯公照護站計畫，何博文率領客家部以及板橋在地議員山田摩衣、黃淑君、石一佑、戴瑋姍團隊到長照據點與長者互動。

何博文說，他代表兼任民進黨主席的總統賴清德向長輩報告社福政策，更準備了象徵客家族群的「四海大平安」農特產品祝福每位長者，藉此機會宣傳台灣在地農特產品，並且落實民進黨公益化的理念，盼透過各方社會力量合作，創造一個充滿希望與溫暖的社會。

何博文表示，關心地方長照據點，也是落實總統的政見，老中青幼全面都照顧，由於台灣明年將進入超高齡社會，長照3.0格外重要，中央政府投入更多經費計畫挹注，包括，增加服務據點及完備各項內容、給予家庭照顧者和長照機構更多支持，並結合醫療和社會福利，發揮最大的功能，提升對長輩的照顧，打造「健康台灣」的目標。

另外，何博文表示，政府重視多元族群的發展，而板橋客家族群比例是新北市最高的區域，不管是過去在地的台灣孩子、客家人或是後續到台灣的新住民，甚至更早的原住民，都要不分族群、不分黨派，「認同台灣，就是台灣人」，多元族群可以在台灣土地上共榮、平等發展。（編輯：林興盟）1131205

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