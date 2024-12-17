與高中生對話 副總統：相信民主無代溝期許善用AI

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（中央社記者溫貴香台北17日電）副總統蕭美琴今天赴明道中學演講表示，在民主這件事上，相信沒有代溝。她期許學生們善用科技與網路AI，做一個「解決問題的人」，在百工百業的崗位上為國家貢獻，讓世界因為台灣而變得更好。

副總統蕭美琴晚間在臉書發文表示，一開始明道中學邀請她前往學校演講時，她還有點緊張，擔心會和現在的高中生有代溝。不過，學生們或許不熟悉她是誰，但在民主這件事上，相信沒有代溝。

蕭副總統表示，她用自己的人生經歷，和大家分享了她在政治與外交工作上的成果及感受。從政的初衷，是為了讓大家更幸福，外交工作核心價值，是要追求民主台灣的國家利益。

副總統表示，不是每個人未來都會從事正式的外交工作，但不管做什麼行業，都必定和國際有連結。她對這個世代的年輕人很有信心，雖然面對更複雜的世界局勢，但手邊可應用的工具與資源也比以前多更多。

副總統期許大家，能夠善用科技與網路AI，做一個「解決問題的人」，在百工百業的崗位上為國家貢獻，讓世界因為台灣而變得更好。

總統府隨後也發布新聞稿指出，蕭副總統上午出席「明道中學學生講座」，分享她國際化的家庭背景以及在美國的求學歷程，也提及她回台從政歷程，包含參選立委、花蓮深耕服務、擔任立委及後來被指派為駐美代表，一路學習的經驗。

副總統表示，外交工作最重要的就是增進國家的整體利益，包含台灣的民主和平、創新繁榮和公義永續，這三大目標也是總統賴清德承諾努力的方向。民主制度已成為台灣人權自由的保障，人民可以自由表達不同意見，也能藉由選票選擇執政團隊。

不過，副總統也提到，當民主與和平受到威脅時，也要有實力捍衛民主、維持和平。她也提到，政府要打造創新繁榮的台灣，讓國家經濟持續成長，人人都有工作，也會導入創新，讓百工百業永續、均衡發展，並將市場擴及全世界。

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副總統期許學生們，不論未來人生選擇何種方向，都能為國爭光，展現台灣的志氣與驕傲；也希望透過經驗分享，讓大家能發揮更多創意。

隨後，副總統與學生們互動交流，在回應提問時表示，除了學校教育，應把握課堂以外的國際化體驗，像是參與政府推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，到國外學習、交流。副總統也期許學生們都能善用科技並學習批判性思考，成為解決問題的人。（編輯：林興盟）1131217