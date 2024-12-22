蔡壁如：決參選民眾黨中央委員 若當選辭中市府顧問

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）台灣民眾黨傳有人提出前立委、台中市政府顧問蔡壁如回來領導；對此，蔡壁如表示，已決定參選黨中央委員，對內要團結並尋求外援，若當選將辭去中市府顧問。

民眾黨主席柯文哲因涉及京華城等案遭台北地檢署聲請羈押禁見獲准，柯文哲日前聲請將自己擬具的民眾黨黨主席辭職聲明交給民眾黨秘書長周榆修。民眾黨21日召開應變會議。

蔡壁如接受媒體聯合電訪表示，柯文哲基於對民眾黨的愛，起訴在即，他不希望冗長司法拖住黨不能往前走；民眾黨現今處低迷之際，黨內更應團結起來，小吵小鬧的事先放一邊，大家團結思考民眾黨如何往前走。

蔡壁如表示，公務員不能具備黨職，若當選她應會辭去台中市府顧問，她已預約與盧秀燕面談請益；目前她對內透過溝通協調尋求團結，對外尋求外援，讓民眾黨度過低潮。

蔡壁如指出，許多人覺得民眾黨要泡沫化，黨內氣氛低迷，她也曾想過放棄民眾黨，但創黨有她一份力量，她有責任，應盡一切可能力量去做，不成功也不會有遺憾。

外傳，民眾黨21日緊急應變會議中，有與會人士提出，「若蔡壁如回來領導大家，要嗎？與會人微微點頭，均未開口回應」。

蔡壁如表示，感動也感謝，中央委員在緊急會議中提及她，如果大家希望蔡壁如加入團隊，在黨內有她的角色，她就應加入，進到黨中央協調整合各方力量。

不過，台中市黨部主委江和樹駁斥假消息，他表示，會議中僅討論柯文哲若被起訴該如何應對，以及柯文哲請辭慰留的事情。（編輯：陳仁華）1131222