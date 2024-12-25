賴總統訪視教育獎得主 勉勵向奧運金牌林郁婷看齊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北25日電）總統賴清德日前前往彰化縣成功高中，訪視「2024總統教育獎」得主何姍頤，肯定她勇敢克服家庭困難的精神，用自身努力為大家帶來啟發。賴總統並以拳擊奧運金牌林郁婷也是57公斤級為例，勉勵何姍頤向林郁婷看齊。

總統府發布新聞稿表示，賴總統日前前往彰化縣成功高中，關懷「2024總統教育獎」得主何姍頤。

賴總統抵達後，首先聽取校長林克修說明何姍頤的家庭背景與學習情形。隨後至拳擊教室觀看何姍頤擂台對打演練，他與拳擊隊互動，關心大家學習心得與未來志向，並勉勵他們未來能回饋社會。

總統肯定何姍頤勇敢克服家庭困難的精神，並舉奧運金牌國手林郁婷為例，肯定何姍頤擁有同樣令人激賞的勇氣，用自身的努力為大家帶來啟發。

根據總統府提供的影像資料，賴總統在練習場，看著何姍頤練習打拳，大讚相當了不起。他說，林郁婷也是57公斤級，何姍頤可以向林郁婷看齊。

賴總統詢問何姍頤未來的夢想，何姍頤回答，希望可以當教練，因為有穩定的薪水；賴總統也溫暖回應，當教練是「作育英才」，現在有教練、老師、校長的支持，未來當教練後，也可以回饋給需要照顧的孩子，肯定何姍頤的想法「非常棒」。

另外，總統認為，拳擊訓練對個人健康、自信及抗壓能力，都很有幫助。拳擊比賽一回合的時間很短，需要快速反應才能完成比賽，無形中也強化反應與抗壓能力及解決問題的能力，收穫非常大。

總統期勉拳擊隊繼續加油，有困難時尋求師長協助。未來無論從事什麼行業，最重要的，不要忘記教練的教誨，要做對社會有意義的事，幫助別人。

最後，何姍頤特別為賴總統戴上拳擊手套，兩人一起戴著手套帥氣比劃，現場氣氛溫馨可愛。

包括教育部長鄭英耀、彰化縣長王惠美等人都陪同總統出席這項行程。（編輯：張若瑤）1131225