王鴻薇指標案涉弊 原民會：劇本改編真人未獲同意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北2日電）立委王鴻薇今天指原民台去年藝文勞務採購案涉嫌重複採購、綁標，如今確定廢標，證實該標案有弊端。原民會回應，採購案劇本由真人真事改編，若未取得當事人同意會有法律風險，因此廢標。

國民黨立委王鴻薇今天表示，原民台去年藝文勞務採購案涉嫌重複採購、綁標，如今確定廢標，證實該標案有弊端，而標案評審為民進黨立委蘇巧慧丈夫龍男．以撒克．凡亞思，請原民會提供報告，並請原民台儘速追究相關人等的責任。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，原住民族文化事業基金會廢標理由是因所有投標廠商均未取得當事人同意書，因劇本由真人真事改編，若未取得相關當事人同意，後續履約衍生法律爭議風險甚高，參酌政府採購法，以維護公共利益及公平合理為綜合考量，作出廢標決定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

原民會指出，未提供調查報告予王鴻薇辦公室，是因該採購案當時並未決標，原民會除要求基金會必須依法辦理外，也要求相關採購程序必須完備，而基金會辦理廢標後，投標單位仍有提出意見，故本案仍在持續調查中；原民會依規定，除供公務上使用或法令另有規定外，應保守祕密，並無包庇。

原民會說，去年12月30日已配合監察院的要求，將相關資料提供監察院，後續將依監察院調查結果配合辦理。（編輯：陳政偉）1140102