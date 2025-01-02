高虹安涉貪案停審 黃珊珊讚許高院法官有道德勇氣

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（中央社記者郭建伸台北2日電）高院今天裁定新竹市長高虹安涉詐領助理費案停審，並向憲法法庭聲請釋憲。民眾黨立委黃珊珊透過臉書表示，高虹安的案件，並非人頭冒領，也非中飽私囊，法官能有道德勇氣，不問顏色、只問對錯，實屬難得。

台灣高等法院今天表示，被告高虹安於立委任內涉詐領助理費案，因有牴觸憲法疑慮，並危及民選公職人員身分穩定的民主憲政精神，將案件裁定停審，並向憲法法庭聲請釋憲。

黃珊珊晚間透過臉書指出，高等法院停止審判與聲請釋憲，其實非常有勇氣，因為台灣不是美國，美國各級法院法官有違憲審查權，所以台灣的法官只能「依法判決」，規定不明確就沿用其他的前例，很少會去質疑法律本身有沒有問題，停止審判聲請釋憲，高院法官正在寫歷史。

黃珊珊提到，停止審判且由法院聲請釋憲的案例並不多見，高院今天的理由，白話文有3點，第一是立法院組織法規定不明確。第二，除了明顯人頭冒領或中飽私囊的犯罪個案以外，立法院組織法規範的制度不明，當事人無法預見，也就是無法知道可能犯罪。第三，審判實務對於地方民意代表的判決是否適用於立法委員，仍有疑義。

黃珊珊談及，法律上有「預見可能性」，指行為人對於結果的發生有無可能預料到，稱為預見可能性；預見可能性通常是判斷刑法上的過失犯或加重結果犯時的標準，例如拿刀揮舞可能傷人，就是有傷害的預見可能性。

黃珊珊強調，高虹安的案件，並非人頭冒領，也非中飽私囊，應該已經很清楚，而高院法官提出釋憲案，將給台灣各級法院的法官一個好的範例，法官要有勇氣對不合理的法律說「NO」。

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黃珊珊表示，她記得有一位法官同學在當強制執行處的法官，很多年輕人因為不懂拋棄繼承而背負父母上千萬元的債務，薪水與銀行帳戶都被扣，一輩子可能都翻不了身，而這位法官也停止執行並聲請釋憲，因為他認為概括繼承的規定對於不懂法律的民眾傷害甚深，後來民法終於修正為限定繼承，沒有人該背負根本不應該繼承的債務，才改變了台灣所有人的命運。

黃珊珊指出，法官能有道德勇氣，不問顏色、只問對錯，實屬難得。（編輯：張若瑤）1140102