藍白聯手警察人員人事條例三讀 綠：錢坑法案

（中央社記者林敬殷台北8日電）民進黨立法院黨團今天表示，藍白聯手修正通過的警察人員人事條例，提高警消海巡退休所得替代率最高80%，本質是肉桶法案、錢坑法案，對警消福祉提升，應就現職警消在職期間的薪資、福利、津貼、保障、保險等下手，才是對的解方跟好的政策。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，針對藍白在3日聯手通過警察人員人事條例，民進黨團幹事長吳思瑤表示，對警察人員的福祉提升，應就現職警察在職期間的薪資、福利、津貼、保障、保險等下手，這才是對的解方跟好的政策，對退休所得替代率提升是劃錯重點，搞錯方向。

吳思瑤表示，警察人員人事條例就是肉桶法案、錢坑法案，但藍白違憲上癮，戕害憲法第7條平等原則，惡修之後讓公務體系在退休所得替代率有不同待遇，而這只是整個反年改的前菜，國民黨為了討好自己的鐵票區，已提案公教人員退休資遣撫卹條例，擴大到公教，讓年改走回頭路，提高退休所得替代率，只為政治利益，討好特定族群。

吳思瑤說，民進黨執政對警消照顧，「做最多、做最好」。民進黨執政時期的96年及107年分別調高警察薪資俸點及員警超勤加班費，目前一個月上限達新台幣1萬9000元，史上新高也優於軍人；警勤加給17年沒改，民進黨執政時提升15%，優於一般公務員，於112年7月上路。此外，員警的深夜危勞的勤務津貼每小時100元，優於一般公務員，113年6月開始，都是民進黨執政時做到的。

透過 Google News 追蹤中央社

民進黨團書記長蔡易餘也公布一則現職消防人員在社群媒體的發文，文章中指出，「藍白立委聯手調高退休警消所得替代率，雖然乍看是對警消人員福利，但自己感到悲哀」，這份工作確實比較危險，但部分風險也一定反映在加給上了，警消收入本俸加上危險加給，收入比一般同職等公務員高許多，薪水夠不夠見仁見智，但因此調高所得替代率，絕對是不合理的。

吳思瑤說，藍白當家的立法院，讓改革回到原點，愧對國人、愧對年輕世代，藍白當家的立法院，反改革、反進步都回來了，不公不義回來了，能撈就撈、能混就混回來了，奉勸藍白適可而止，年輕世代跟公務同仁的不滿，藍白不要硬幹到底，否則民意真的會反撲。（編輯：蘇龍麒）1140108