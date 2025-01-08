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賴瑞隆推系列記者會 為宣布參選高雄市長暖身

2025/1/8 16:34
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（中央社記者林敬殷台北8日電）有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，今天舉行記者會公布形象主視覺，主打「信賴高雄、邁向新局」口號。他表示，今天不是宣布參選，而是提出政策願景，希望能延續高雄市前市長陳菊、現任市長陳其邁優異的政績，接棒續為大高雄服務。

賴瑞隆上午在立法院舉行「『信賴高雄、邁向新局』系列記者會－高雄交通新願景」，他提出2大面向政策、8項交通計劃，誓言為高雄打造百年建設。

賴瑞隆表示，他過去曾在高雄市政府服務，擔任過新聞局長、海洋局長，也擔任過觀光局主秘，有8年幕僚、5年局長、9年立委的經驗，公督盟評鑑9年都是第1名，做為要參選高雄市長的人，應該讓人民清楚知道未來願景。

賴瑞隆說明，交通是所有城市發展最重要關鍵的核心基礎建設，因此，他的系列記者會第一場就是交通，交通發展得好，產業、生活品質就會提升，高雄的交通必須持續打通，打通高雄交通的東西向及南北向，生活更安全、更便利，產業就會更加發展。

賴瑞隆指出，未來他將以雙核心「軌道」、「國道」兩個方向，先期聚焦推動8項交通計劃。

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針對捷運建設，賴瑞隆解釋，他將優先爭取捷運紫線，串聯高雄7所大專院校、3所醫學中心、2大科學園區及世運主場館。同時，也規劃捷運青線連結鳳山、仁武、楠梓運輸，促進區域發展，捷運藍線預計由楠梓出發，經高鐵左營站進入市區，與既有的輕軌、橘線、紅線串接，增加大眾運輸轉換效益，縮短通勤時間，還將加速捷運旗山美濃線，推動東高雄捷運路網。

關於國道建設的4個亮點，賴瑞隆強調，他會持續推動道路立體化建設，由國道一號南北向高架化、國道七號建設、高屏二快串聯高雄屏東、台86快速道路延伸內門等，延伸既有路網、減少交通壅塞。同時，也主張比照台北市民高架、建國高架方式，用市區內快速道路打通高雄市區內交通，打造市區路網轉運，提升經濟效益。（編輯：張若瑤）1140108

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