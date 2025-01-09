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感謝藍委聲援11日集會 黃國昌：柯文哲將提抗告

2025/1/9 20:34
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（中央社記者郭建伸台北9日電）台北地方法院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲日前再度遭羈押禁見，外界關注是否可能提出抗告。對此，民眾黨代理黨主席黃國昌今天晚間表示，尊重柯文哲與律師團的選擇，柯文哲會提抗告。

談及民眾黨11日舉辦的司法節集會，黃國昌表示，目前有10幾位國民黨立委表達將前往聲援，他當面感謝，因為站出來不僅是為了柯文哲，也是為了台灣的司法正義，「對我們來講，點滴在心」。

黃國昌今天接受「POP大國民」廣播節目專訪，談及接任代理黨主席後是否對黨務有所擘劃，黃國昌說明，雖然他當初入黨曾表達不介入黨務，但當柯文哲落難變得沒有選擇，且柯文哲有所交代，只要不違反當初的原則，「我就是會去做」。

黃國昌指出，雖然外界可能覺得矯情，但目前民眾黨都是按照柯文哲所留下的原則與價值執行事務，這都是民眾黨很大的資產，也因此雖遭民進黨打壓，但民眾黨公職反而更團結。

由於北院2日晚間裁定柯文哲等人羈押禁見，主持人錢怡君詢問，柯文哲是否會提抗告。黃國昌回應「會提」，尊重柯文哲與律師團最後的選擇，會提抗告。

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此外，國民黨主席朱立倫日前表態響應民眾黨11日司法節集會，錢怡君詢問，是否有很多國民黨立委到場聲援。

黃國昌強調，同樣身為在野黨，朱立倫日前在臉書聲援，民眾黨表達感謝，未來在台灣司改道路上還有很多要共同努力的地方。民進黨想摧毀民眾黨，被害人是柯文哲，但司法不是柯文哲一個人的事，若司法成為賴政府政治攻擊工具，「今天是柯文哲，明天又會是誰？」這點必須深思。（編輯：張若瑤）1140109

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