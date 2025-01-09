教宗接見邦交國使節 台灣大使代賴總統致意祈願和平

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（中央社記者黃雅詩羅馬9日專電）教宗方濟各今天上午接見與教廷有正式邦交的184國使節團，包含中華民國駐教廷大使李世明。李世明會後與教宗握手時，代總統賴清德祝賀教宗新年快樂，請教宗為台海和平與台灣人民祈禱，教宗微笑點頭應允。

教宗方濟各（Pope Francis）今天向駐教廷外交使節團發表新年談話，他疾呼展開「希望外交」促進和平，並譴責假消息煽動懷疑仇恨氣氛，導致悲劇，例如先前美國總統當選人川普（Donald Trump）及斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）遭刺殺等事件。

教宗今天坐輪椅出席，他在發表簡短開場問候後，交由官員代唸長篇致詞稿。這是教宗首次在新年接見外交團時委託他人代唸致詞稿，梵蒂岡新聞網表示，原因是教宗近日感冒。

教宗在文稿內總結教廷去年外交成果，包括多次出訪，以及在去年10月與中國續簽主教任命協議。他表示，與中國續約象徵「教廷希望繼續進行相互尊重和建設性對話，以造福中國天主教會及全體中國人民」。

教宗向西藏震災表達哀悼，同時呼籲透過外交手段縫合各種分裂，特別是在2025禧年，應傳遞希望、真理、自由、正義、寬恕，他也強調對話是外交工作首要使命，教宗敦促「應與所有人對話，包括那些被視為最不方便或不適合談判的對話者」。

教宗警告戰爭的威脅，他重申，不能接受平民遭轟炸或生存基礎設施遭攻擊，「我們不能接受因為醫院被摧毀或能源網絡受影響，導致兒童死於寒冷。」他希望在今年禧年，國際社會努力確保普世人權不會因軍事需求被犧牲。

教宗譴責在德國馬德堡市（Magdeburg）、美國紐奧良發生的恐怖攻擊，他警告社會日益兩極化，不安全感促使眾人有新的邊界，他期盼新的一年各國能「克服衝突，擁抱相遇的邏輯」。

教宗提到飽受折磨的烏克蘭人民，呼籲立刻結束造成大量受害者的俄烏戰爭。他並嚴詞批評加薩走廊（Gaza Strip）的人道局勢非常嚴峻及「不光彩」（ignoble），教宗呼籲立刻釋放在加薩的以色列人質，以及讓巴勒斯坦人民獲得一切必要的援助。

教宗也說，各國應把國防支出拿來設立一個全球基金，用以消除飢餓並促進貧窮國家發展，讓這些國家的人民不必訴諸暴力，不必離鄉背井謀生。

教宗為數個衝突地區祈求和平，包括中東的敘利亞、黎巴嫩，以及蘇丹、莫三比克等非洲國家。他也提到緬甸迫切需要恢復民主制度，玻利維亞、哥倫比亞、委內瑞拉的政治危機必須獲得克服。教宗呼籲尼加拉瓜尊重宗教自由，「宗教自由得不到保障，就沒有真正和平」。

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教宗重申不接受墮胎權，認為此舉違背人權、不尊重生命，他呼籲各國在禧年廢除死刑。他也譴責販毒與人口販運現象日益猖獗，教宗強調，「希望外交就是自由外交，需要國際社會共同承諾消除這種悲慘的交易」。

教宗對於仍有大量移民冒險穿越沙漠或渡海時死亡，感到非常失望，他主張處理移民問題的基本原則是建立安全正常的管道，並消除迫使移民離鄉背井的原因。（編輯：張芷瑄）1140109