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教宗任命川普批評者當華府總主教 為移民發聲

2025/1/7 07:38（1/7 08:02 更新）
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教宗方濟各6日任命曾強烈批判川普移民政策的樞機主教麥可勞（圖）掌理美國華府教區。（路透社）
教宗方濟各6日任命曾強烈批判川普移民政策的樞機主教麥可勞（圖）掌理美國華府教區。（路透社）
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（中央社記者黃雅詩羅馬7日專電）美國總統當選人川普20日將就職，教宗方濟各6日任命曾強烈批判川普移民政策的樞機主教麥可勞（Robert McElroy）掌理美國華府教區。此人事任命被解讀是教廷向「川普2.0」政府展現強悍態度。

教廷新聞室6日發布人令，教宗方濟各（Pope Francis）同意原任的美國華盛頓特區總主教格雷戈里（Wilton Daniel Gregory）樞機請辭，並任命麥可勞擔任華府新任總主教，麥可勞先前任職於加州聖地牙哥教區。

麥可勞即將滿71歲，他與教宗方濟各立場相近，兩人都關心環境生態，對LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）議題持較開放態度。此外，兩人都非常同情支持移民難民，因此對川普的移民政策採取嚴厲批判立場。

麥可勞在川普前一次執政期間，多次公開抨擊川普移民政策。他曾在演講中呼籲天主教徒要當川普移民政策的「破壞者」，「我們必須阻止那些試圖派遣軍隊上街驅逐無證移民、離散家庭的人，我們必須瓦解那些將難民描繪成敵人的人。」

川普2016年首次贏得美國大選，麥可勞曾哀嘆「美國政治生命的靈魂深處病得不輕」，並呼籲天主教徒絕不該袖手旁觀，不應坐視天主教會內超過10%信徒遭到驅逐出境。

教宗方濟各與川普過去也多次因移民問題公然槓上。2016年川普首次參選美國總統時，教宗被問到川普提出在美墨邊境築牆的移民政策，教宗直言只知築牆而不蓋橋梁的人不算基督徒。川普隨後反批教宗的說法十分失禮，川普還反譏，若恐怖分子攻擊梵蒂岡，教宗就會祈禱是川普在當美國總統。

川普與教宗過去多次隔空交火的戲碼，在川普第一任期每每成為網路熱門話題。甚至川普2017年到梵蒂岡會晤教宗方濟各時，照片中方濟各毫無笑容，也在網路被瘋傳，認為一向笑容可掬的教宗罕見以「臭臉」迎國賓。

美國有線電視新聞網（CNN）引述，美國賓州維拉諾瓦大學（Villanova University）神學教授法吉歐利（Massimo Faggioli）分析，教宗選在川普就職前2週做出這項人事任命，是一項「大膽舉動」，形同發表一份意在言外「聲明中的聲明」。

麥可勞的任命案被視為教宗方濟各釋出信號，表明教廷對於「川普2.0」政府仍將不假辭色。（編輯：陳慧萍）1140107

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