外交部：台灣是捍衛全球安全與韌性可信賴夥伴

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（中央社記者游凱翔台北11日電）白宮發布「美國對印太地區的堅定承諾」聲明，外交部今天表示，台灣不僅是區域和平與全球繁榮的重要力量，更是捍衛全球經濟安全與韌性的可信賴夥伴，除感謝拜登政府，也盼未來強化與川普政府的合作。

外交部今天下午表示，美國白宮於美東時間10日發布「美國對印太地區的堅定承諾」聲明，對於聲明中重申拜登政府首度以「外國軍事融資」（FMF）、「總統提用權」（PDA）與「國際軍事教育及訓練」（IMET）等多元方式助台維持充分自我防衛能力，以維持台海和平穩定，外交部表示肯定與歡迎。

外交部指出，聲明提及美國與台灣、日本、澳洲及紐西蘭合作在南太平洋進行鋪設海底電纜計畫，改善當地數位通訊的創舉，這樣的多邊合作，正是台灣結合價值外交、同盟外交與經濟外交下的「總合外交」戰略的良例，台灣不僅是區域和平與全球繁榮的重要力量，更是捍衛全球經濟安全與韌性的可信賴夥伴。

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外交部提及，除聲明中所列舉的各項軍援工具，拜登政府任內並已19度宣布對台軍售，持續實踐美方對台軍售常態化的政策，也落實美方對協助提升台灣自我防衛能力的堅定承諾。

外交部強調，除了對拜登政府表達誠摯感謝，也期待在台美關係堅實友好的基礎上，未來進一步強化與新任美國總統川普政府合作，並持續展現台灣自我防衛的決心，透過對美軍購、國防改革及強化全社會防衛韌性等途徑，全方面強化台灣防衛能力與韌性，並持續深化台美緊密的安全與經貿夥伴關係，共同促進台海及區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：林克倫）1140111