春節將至 卓榮泰指示防詐及加強取締非法賭博

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（中央社記者賴于榛台北14日電）春節將至，行政院長卓榮泰今天主持治安會報時提出4指示，包含加強取締非法賭博、加強宣導勿酒駕、加強落實防詐，以及應加強巡邏守望，必要時協助護鈔。

行政院晚間透過新聞稿指出，卓榮泰今天主持「行政院114年第1次治安會報」時表示，今年春節連假長達9天，因應大量返鄉及出遊人潮，請交通部與警政署針對觀光景點、年貨大街、國道公路及交通運輸場站等容易壅塞的路段，妥善規劃各項交通疏導措施，並運用多元宣導工具，播報即時路況、替代道路等資訊，確保用路人安全、順暢。

卓榮泰也指出，年關將近，民眾提款、換鈔及購物需求增加，警政署應密切注意金融機構等人潮密集場所，並加強4項工作：第一、加強巡邏守望，必要時協助民眾護鈔。第二、加強宣導切勿酒駕。第三、加強落實各項防詐作為，避免民眾生命財產受到威脅。第四、加強取締非法賭博網站及實體賭場，防範非法聚賭。

卓榮泰強調，為讓民眾過好年，治安維護工作絕不打烊，也感謝許多執勤人員在對春節期間堅守崗位，讓民眾可以安心返家團圓。

針對查緝私菸，卓榮泰強調，私菸工廠生產環境雜亂惡劣，且製造過程可能添加各種有害人體物質，傷害民眾身體健康、請國庫署、警政署、移民署及海巡署等相關機關加強查緝，共同守護國人健康及國家安全。

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卓榮泰提到，不法集團產製私菸的主要原料，常以製造肥料或驅蟲劑等名義進口，請財政部及農業部研議如何加強查驗、防範把關，並請財政部關務署及國庫署發現可疑進口原料時，即時通報海巡署及警政署等相關機關加強聯合查緝。

卓榮泰也要求，海洋委員會應透過「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」，持續分析最新走私犯罪態樣及趨勢，從源頭遏止私劣菸品流竄。（編輯：張若瑤）1140114