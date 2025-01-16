卓榮泰籲勿報復性審預算 黃國昌回擊應知所進退

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北16日電）行政院長卓榮泰呼籲在野黨別報復性審查總預算。民眾黨團總召黃國昌今天說，過去蔡政府總預算2兆餘元就能治國，若刪10%還剩近2.9兆元，政院就覺得政府無法運作，卓榮泰應知所進退，針對政院情勒、造謠，民眾黨團一步都不退讓。

立法院本週密集協商114年中央政府總預算案，在野黨立委提案大刪，行政院長卓榮泰今天上午親上火線率領多位部會閣員舉行記者會，說明總預算案可能受衝擊的面向。民眾黨立法院黨團下午舉行「蔡英文做得到，賴清德辦不到？賴政府無能，只會造謠」記者會。

黃國昌表示，近年政府總預算從蔡政府的新台幣2兆餘元，如今114年度總預算膨脹到3兆2000億元，民眾黨團日前提案表示刪除近2000億元、凍結近1000億元，刪除加凍結僅占整體預算10%，還剩下2兆9000億元可用；不過民進黨鋪天蓋地散播假訊息，彷彿在野黨提案是要癱瘓政府。

黃國昌表示，前總統蔡英文在2012年擔任民進黨主席時曾在臉書提過，「我覺得現在政府機關所有預算都要減20%，一定要大砍」，甚至說砍掉10%，政府部會都還是活得好好的；若在野黨提案減少10%是在癱瘓國家，那蔡英文當時在做什麼。

黃國昌批評，民進黨的套路是，派官員坐在朝野協商座位席，聽民進黨團總召柯建銘盤古開天式的謾罵，另一頭則是卓榮泰跟內閣官員排排坐，對在野黨進行各種抹黑。

黃國昌也抨擊，民進黨團總召柯建銘這兩天把朝野協商當自己的演講場，一半時間都在謾罵立法院長韓國瑜及其他在野黨立委，甚至有「不支持大罷免，就不是台灣人」的言論，這是民進黨主席、總統賴清德授意的嗎，若不是，請賴總統公開制止柯建銘發言。

透過 Google News 追蹤中央社

黃國昌指出，他過去追究台鐵太魯閣號、普悠瑪交通安全問題，但現在居然有部會在網路上散播假訊息圖卡，寫「黃國昌正在侵害你搭火車的安全」，但不敢把他的提案完整列出來，這筆預算他刪定了。他強調，針對行政院情勒、造謠，民眾黨團一步都不會退讓。

媒體詢問，如何看待卓榮泰呼籲「審查預算不是宣洩情緒，或是報復性審查」。黃國昌表示，如果在野黨提案刪減10%是報復性，「那蔡英文當時提議20%算什麼，是摧毀性嗎？」卓榮泰作為行政院長，如果有2兆9000億元還覺得國家無法運作，行政院長若幹不下去，就應該自己知所進退。（編輯：林興盟）1140116