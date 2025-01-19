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藍指草屯鎮長選舉結果當頭棒喝 綠：不要錯誤解讀民意

2025/1/19 12:48（1/19 12:55 更新）
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（中央社記者王承中、陳俊華台北19日電）南投縣草屯鎮長補選由國民黨勝出，國民黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，對比去年立委選舉，民進黨在草屯鎮輸2000票，此次補選卻輸掉1萬2000票，這是給民進黨發動大罷免的當頭棒喝，如果民進黨執意搞大罷免，民意已經表達人民不吃這套。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，民進黨雖在草屯鎮長補選敗選，但能看到民進黨候選人蔡銘軒和黨公職的共同努力，且努力不會停止，這與罷免是一碼歸一碼，國民黨在國會毀憲亂政的作為，現在還大砍預算，真實民意不要用一場選舉勝敗來做錯誤解讀。

吳思瑤說，為惡砍總預算發聲的是跨越政黨與年齡層，國民黨不要自我感覺良好，無視這些串連將會遭致最終惡果，國民黨在國會的惡行引發全國民怨，「難道要繼續掩耳盜鈴嗎？」如果繼續不思檢討，人民只好用更大力量讓他們感到害怕。

南投縣草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝當選，王鴻薇今天受訪表示，這次草屯鎮長補選被民進黨拿來操作成大罷免的前哨戰，但選舉結果卻是重擊民進黨，相信對民進黨想要發動大罷免是重大的挫敗。

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王鴻薇指出，此次草屯鎮長補選，簡賜勝的得票率將近65%，民進黨對手的得票率是35%，對比去年立委選舉，民進黨在草屯鎮輸了2000票，這次鎮長補選卻輸掉1萬2000票，所以這場補選是給民進黨發動大罷免的當頭棒喝，這就是民意。

國民黨立委洪孟楷今天表示，行政院政委陳時中日前輔選時，公然宣揚政治意識型態的大罷免，這才是壓垮民進黨的最後一根稻草，看得出來民眾對於過去一年民進黨執政的不滿意度節節上升，沒有任何執政成績單，卻只想搞大罷免，用惡罷來以戰止戰的作法，只會讓台灣政局更不穩定。（編輯：林淑媛）1140119

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