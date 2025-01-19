遭指國土法延期還增列預算 國土署：推動社宅興辦

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（中央社記者高華謙台北19日電）針對民眾黨立法院黨團總召黃國昌指國土計畫無法遵期上路，國土署114年度預算還膨脹到新台幣414億元，國土署表示，請不要竹篙湊菜刀，增列約200億元經費用於推動社宅興辦及住宅補貼等政策。

國土管理署晚間發布新聞稿表示，國土署及所屬114年度編列國土管理業務經費414億6726萬2000元，較113年度預算202億813萬3000元增列212億5912萬9000元，增列經費約200億元，用於持續推動社會住宅興辦及住宅補貼等政策；另約11億元補助地方辦理城鄉風貌營造計畫，由原先特別預算改列公務預算。

國土署說，114年度主要支出項目，包括持續推動300億元中央擴大租金補貼專案、社會住宅直接興建、包租代管、青年安心成家與安居購屋等優惠貸款利息等，與國土計畫推動無關。

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國土署重申，這次民眾黨以國土計畫未能如期上路，提案刪除及凍結國土管理署國土管理業務費41億元預算，將嚴重影響社會住宅興辦、租金補貼等民眾居住權益，呼籲國會支持相關預算，以回應民眾對於居住政策期待。

國土署表示，民代刪減每一筆政府預算，都涉及每位民眾基本生活需求及各項便民措施，建請民眾黨團對於所提預算案內容及依據應回歸務實、理性討論。（編輯：張均懋）1140119