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賴總統期勉警察持續打詐 不要有沒必要應酬

2025/1/20 16:26
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（中央社記者劉建邦台北20日電）總統賴清德今天出席警政署署務會報時表示，要持續打擊詐騙，從數據來看，打詐要繼續努力，並期勉警察要視民如親，科學辦案、不能吃案，生活簡約，不要有沒必要的應酬。

總統賴清德下午出席警政署舉辦的114年第1次署務會報，內政部長劉世芳、警政署長張榮興與會。總統致詞時說，警察是正義的化身，要除暴安良、維護治安、守護交通安全，讓社會正常運作且持續繁榮，警察更是人民的保母，警察對國家及社會和人民的貢獻非常大。

總統表示，警察不分地域及時間站在第一線保護人民，表達最由衷感謝，同時感謝所有警察在過去一年表現，此外，針對打擊詐騙、警政革新、照顧基層在劉世芳的支持之下，政府也投注許多心力且有具體成果。

賴總統指出，政府要持續運用打詐儀錶板及各種宣導方式，讓民眾了解最新詐騙手法，加強防詐意識，避免受騙，但從打詐儀錶板數據來看，國內發生詐騙案約多少件。坐在台下的張榮興回應一天發生詐騙案約500到600件。

總統說，若以每天500件換算，一年約18萬餘件，但去年破獲詐騙案為2430餘件，代表約有90%需要努力，此外，數據顯示，詐騙集團一年詐騙得手金額約新台幣1825億元，但相關單位僅查扣144億元，相比後有落差。

賴總統表示，從打詐數據來看，去年成果雖比112年更好，但仍有許多目標需要警方努力執行，感謝且肯定警方打擊詐騙，但期勉要持續加油，過去把實際破獲案件數與破獲金額當成目標，但應該降低民眾受騙和保護國人為目標，讓民眾感受詐騙案愈來越少，警方才會受到肯定。

總統說，警察工作精神及價值是歷久彌新，失去此傳統就無法做好警察工作，曾在警察節時有提過3項內容，今天特別再次強調，警察要視民如親，要科學辦案不能吃案，生活要簡約且不要有沒必要的應酬，這些都是警察基本工作，做好基本才能落實精神及價值和獲得民眾支持。

總統說，整理前總統蔡英文上任後至今，提出對警消的新照顧方案共3頁，包含薪俸提高、照護警消心理健康等，並重申從蔡英文上任後至今，政府一定與警察同一陣線且會成為大家的後盾。

總統表示，展望新的一年，仍要面臨許多挑戰，警察要持續堅定打擊組織犯罪、強化數位能力及跨國合作，因槍毒詐騙都與黑幫有關，掃黑是持續性工作。

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賴總統說，現今的黑幫已與過去不同，除有組織龐大、分支眾多，且與地方關係緊密，甚至跟境外勢力掛勾，政府會持續有作為並拿出對策，掃黑絕對是首要任務。

總統表示，近期屢傳出國人赴緬甸、柬埔寨後被抓，並遭受不人道待遇，甚至被騙到泰國，內政部及警政署務必提出對策，也呼籲國人特別留意此狀況，會要求行政院研擬對策應處。春節將屆，因警消、國軍等單位都需在農曆過年期間持續堅守崗位，特別表達感謝。（編輯：李錫璋）1140120

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