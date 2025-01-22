鄭麗君：1年內成立觀光研訓院 培育產業人才

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（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院副院長鄭麗君今天主持「行政院觀光產業振興諮詢會議」，聽取北回之巔以及永續觀光旗艦計畫兩項觀光重點計畫，並要求交通部觀光署以1年為目標成立財團法人觀光研訓院，強化國內市場研究調查、培育產業人才。

行政院晚間發布新聞稿指出，鄭麗君今天主持行政院觀光產業振興諮詢會議首場會議，行政院長卓榮泰也到場致意。

鄭麗君指出，總統賴清德在國家希望工程政策中，強調要延續「觀光立國」目標，期許2030年台灣觀光產業發展成為兆元產業，因此政府未來將以行政院觀光產業振興諮詢會議作為溝通橋梁，整合政府跨部門資源，協調跨機關的觀光相關事務。

為打造觀光亮點，交通部觀光署今天提出「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣」及「永續觀光旗艦計畫」。其中北回之巔旗艦計畫，是因台灣位於北回歸線上，坐擁豐沛的山海地貌與文化生態，計畫結合內政部台灣橫向軸帶永續行動、文化部多條文化路徑、農業部森林保育等跨部會資源，盼串起文化歷史、生態保育、地質地景、觀光遊憩功能等跨區域景點，吸引更多國內外旅客。

永續觀光旗艦計畫部分，則是要打造50處國家風景區亮點建設、優化升級45處地方景點，以及高雄、台南、桃園、苗栗、宜蘭與花蓮等6處地方重要廊帶，並透過觀光前瞻建設計畫，營造56處觀光前瞻魅力新亮點。為此，交通部觀光署預計在今年至民國116年申請公共建設經費。

鄭麗君則提醒，觀光發展不僅是以旅客人次做為衡量指標，更應朝永續觀光目標邁進，相關計畫應依循程序提報行政院重大公共建設計畫。

鄭麗君也說明，青年族群是旅遊中最長效的客群，目前台灣已有青年學生旅遊的專案計畫，未來請交通部協調相關優惠住宿與交通措施，讓年輕人能深度探索，「年輕時去一個國家，愛上一個國家，會不斷回去」。

與會委員關心觀光產業人力需求，鄭麗君會中表示，觀光署已協調勞動部、僑委會放寬僑外生留用相關政策，爭取僑外生畢業後留台工作，並且自元旦起放寬觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來台實習的許可期間。

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鄭麗君要求，為持續促進多元人力投入旅宿業，請觀光署結合勞動部推動婦女再就業計畫、中高齡者及高齡者就業補助計畫，鼓勵多元族群從事觀光旅遊相關工作。

至於兩岸觀光議題，鄭麗君則強調，政府推動兩岸「健康有序」交流、恢復兩岸觀光旅遊的政策不變，而為確保國內旅遊業者及國人旅遊權益，兩岸旅遊應以「安全優先、雙邊對等」為原則，由台灣海峽兩岸觀光旅遊協會及海峽兩岸旅遊交流協會盡速就旅遊安全、品質、穩定性展開溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。（編輯：張若瑤）1140122