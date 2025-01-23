黃國昌：賴總統把政治黑手伸入司法 化身超級大總統

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（中央社記者郭建伸台北23日電）總統賴清德今天公布憲法訴訟法修正條文，並批示宜聲請憲法法庭裁判。民眾黨立法院黨團總召黃國昌指出，賴總統化身為超級大總統，直接下條子給憲法法庭的審判長，把政治黑手伸入司法，鞏固獨裁統治。

總統府上午發布新聞稿表示，立法院於1月13日咨請總統公布憲法訴訟法第4條、第30條及第95條修正條文，總統已在今天公布。

總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德今天核批並公布憲法訴訟法修正條文，認為容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序。

黃國昌今天透過聲明指出，民進黨團昨天大張旗鼓開記者會說要委請律師遞補充理由書，隨後又改口不在昨天送，而賴總統今天公布法令同時直接下指導棋，稱「宜聲請憲法法庭裁判」。

黃國昌批評，賴總統根本是將自己化身為超級大總統，下條子給五院院長，其中還包含司法院代理院長謝銘洋，也就是憲法法庭的審判長。

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黃國昌指出，這已不僅是黨國不分、把國家當成民進黨所有，而是公然指揮憲法法庭、破壞國家體制，把政治黑手伸入司法，鞏固自己的獨裁統治。

黃國昌今天下午接受媒體訪問時，被問到是否憲法訴訟法經公布後在25日生效。黃國昌表示，當然，這是法律的規定，在公布後第3天生效。（編輯：蘇龍麒）1140123