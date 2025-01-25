視察台南地震災區 賴總統：比照花蓮0403關心照顧

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（中央社記者張榮祥台南25日電）嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，總統賴清德今天下午視察台南市玉井區、楠西區災區；賴總統表示，將比照花蓮0403地震關心支持及照顧，共同面對，降低損失傷害。

賴總統下午視察玉井區文化大廈、楠西區江家古厝受損情形，且慰問關懷災民收容，同時聽取相關單位簡報；賴總統表示，中央和地方將共同投入，讓玉井區、楠西區災情降到最低，未來重建順利。

賴總統指出，2016年和這次地震都在農曆年前，2016年地震在高雄美濃，台南受到重大影響，永康區維冠大樓倒塌，這次在嘉義大埔，玉井區、楠西區受到較大衝擊，但都要勇敢面對。

賴總統說，玉井區和楠西區災情受傷29人中，2人骨折開刀，基本上沒有重大傷亡，這是不幸中的大幸；受影響房屋2000戶，雖然通報3000多戶，但經判定，1000多戶是紅單和黃單，受災慰問金發放373戶新台幣942萬元，道路、橋梁及隧道等基礎建設已修繕解決，停電3萬2000多戶已復電，停水200多戶也恢復供水。

賴總統同時宣示，玉井區、楠西區震災雖不比0206、0403災情，但對每戶受影響民眾而言是一樣嚴重的，不因受影響區域多寡而決定政府關心受災戶的大小，政府將比照花蓮0403地震關心支持及照顧。

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賴總統說，山區常見未保存登記房子，但只要有戶口、地址及居住事實，受災同樣要幫助。江家古厝是台灣最大單一姓氏聚落，文資珍貴，中央和地方將共同合作保存維護傳統聚落樣貌。

至於玉井區文化大廈，賴總統表示，技師認為只要加強保固，居住沒有問題，但各樓層受影響及意願需要溝通，安全才是第一考量，確保安全才會讓居民回去，否則以其他方式辦理。地震影響家戶無法過好年，但在政府協助下，也要好好過年。（編輯：李淑華）1140125