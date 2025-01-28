川普稱對半導體課關稅 總統府：台美互助合作關係緊密

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（中央社記者林敬殷台北28日電）美國總統川普今天表示，政府很快會對電腦晶片、半導體和藥品課徵關稅，還說「晶片製造業都跑去台灣」。總統府發言人郭雅慧晚間指出，台美雙方長期在半導體等高科技產業領域上，互助合作且互信良好，關係緊密，共創雙贏。

美國總統川普今天表示，打算對輸入美國的鋼、鋁、銅及電腦晶片、半導體、藥品等貨物課徵全面關稅，「晶片製造業都跑去台灣」，也提到台灣約占晶片生意的98%，希望這些產業回到美國。

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郭雅慧今天對此議題回應指出，台美雙方長期在半導體等高科技產業領域上，互助合作且互信良好，關係緊密，共創雙贏。

郭雅慧強調，未來將持續關注美方政策，保持緊密聯繫與合作，共同面對全球各項挑戰，助益台美雙方產業與國家利益持續穩健發展，在既有基礎上繼續強化台美關係。（編輯：張若瑤）1140128