軍艦後勤如同汽車 區分大小保養確保戰力無虞

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北30日電）為應對共艦擾台，海軍船艦須倚靠強大後勤維保來維持高妥善率，並區分大修、中繼維修、緊急航修、定期保養等項目，而去年入塢實施5年1次大修的濟陽級寧陽艦，已於同年12月完成大修投入戰備。

軍艦如同汽車，須在不同里程數實施不同種類、大小保養，軍艦進廠時機主要區分廠級維修、大修、中繼維修、定期保養、機動游修、緊急航修等項目。

海軍蘇澳後勤支援指揮部說明，「大修」為艦艇服勤使用至規定週期後實施，使艦上各項系統裝備恢復到原設計，或經鑑定認可的性能標準，通常5年一次，每次修期約半年至1年，但會依據報修內容而定。

「廠級維修」為艦上執行計畫性保養時，因技術或機具不足，而需廠所支援恢復性能的工程及故障裝備檢修，施工優先順序安排，依裝備累積的使用時數為決定要素；「中繼維修」則是以較短時間採模組換裝方式進行，非必要不執行裝備的拆解檢修，即便裝備性能衰減，在不影響航戰或操作安全情況下，維修至最低可接受妥善狀況。

「定期保養」則是在2次大修期間實施，維修深度僅限於必要的調校，更換少量配件，而能於定保修期內完工者為限，裝備以在艦維修為主，局部吊場為輔；「機動游修」則是依單位申請、上級指示或支援單位本身認為必要時執行，但申請僅限部分特殊時機；「緊急航修」則1至3天，依裝備損壞狀況而定。

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蘇支部場主任羅羽呈少校受訪時表示，近年中共灰色地帶侵擾日益嚴峻，艦艇出港監控次數及航行時間與日俱增，裝備使用時數上升，對應的維修保養次數也會隨之增加，對後勤體系來說是很大挑戰。

羅羽呈指出，蘇支部除確實依年度艦艇交修計畫執行各艦計畫性廠修工程外，艦艇返港時，也會由基勤中隊協助靠泊並補充油、水。例如，鍋爐艦型另支援鍋爐車及岸汽（蒸氣鍋爐）使艦艇恢復戰力，並利用每日艦艇輔訪時機，針對各艦艇所提出的故障裝備實施修復作業，以維持各作戰艦艇的裝備妥善。（編輯：林克倫）1140130