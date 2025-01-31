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賴總統雲嘉發福袋 籲共同守護台灣民主自由

2025/1/31 19:28
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（中央社記者黃國芳嘉義市31日電）總統賴清德今天下午陸續至雲林、嘉義市廟宇參拜，賴總統說，近幾年國家進步、經濟發展，政府用經濟發展的稅金照顧全國人民，大家要共同守護台灣、維持民主自由。

賴總統下午身穿中華職棒與總統府聯名客製款的紅色「Taiwan」帽T，分別前往雲林西螺福興宮、四湖參天宮以及嘉義大天宮參拜及發放福袋，吸引眾多民眾提前到場排隊，現場人潮擠滿廟埕，警方及廟方動員大批人力協助疏導及維持秩序。

賴總統在西螺福興宮致詞時指出，幾年前很多人唱衰台灣的經濟發展，後來在民進黨執政下，經濟進步，近年股市都保持逾2萬點，經濟持續發展，政府都有在照顧人民，勞工基本工資每年調漲，公務人員也有調薪。

賴總統表示，政府還要減稅，經濟好就是要回饋給社會基層，更要照顧弱勢族群，政府的長照提升至3.0，高中職免學費、私立大學補助學費等措施持續進行，國家進步、經濟發展，政府用經濟發展的稅金照顧全國人民，大家一定要共同守護台灣、維持民主自由。

賴總統指出，中國併吞台灣的企圖沒有改變，且越來越強烈，中國用武力恐嚇台灣、用金錢誘拐台灣人，甚至使用各種手段統戰，大家一定要提高警覺，共同守護台灣的民主自由。

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賴總統傍晚在嘉義大天宮參拜時，特別祈求嘉義縣大埔、台南市玉井、楠西的地震能夠早點結束，台灣無災無難，讓大家過正常的生活，同時保佑台灣能夠安全、台海穩定、世界和平。

賴總統下午分別由民進黨立委劉建國、王美惠、嘉義市長黃敏惠等人陪同，陸續前往雲林縣、嘉義市的廟宇參拜、發放福袋。（編輯：唐聲揚）1140131

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