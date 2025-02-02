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海軍履車工廠自製零件 為AAV7提供可靠後勤支援

2025/2/2 11:17
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（中央社記者游凱翔台北2日電）軍聞社今天表示，AAV7兩棲突擊車為海軍陸戰隊遂行兩棲作戰、救災重要裝備，負責維保單位「海軍兩棲履車保修工廠」具五級翻修能量，且修護之餘也能自製消失性商源零件，為陸戰隊提供穩定可靠後勤支援。

軍事新聞通訊社上午報導，AAV7兩棲突擊車是遂行兩棲作戰的核心裝備，也是海軍陸戰隊的精良裝備，而負責其維修與保養的重要單位，則是位於海軍左營軍區的「海軍兩棲履車保修工廠」，該單位擁有AAV7的五級翻修能量，也為陸戰隊兩棲戰力打下穩固基礎，確保裝備妥善，且與時俱進地朝自動化方向前進。

海軍兩棲履車保修工廠廠長余駿弘上校表示，履保廠工作內容最主要是修護整個陸戰隊的專用裝備AAV7兩棲突擊車，廠本部下轄有車身、動力2個修護單位，及修護補給科與行政科2個行政單位，平時負責AAV7車輛五級翻修之餘，還會自製因應消失性商源之零附件，供應修護所需。

軍聞社提到，除戰演訓的任務支援外，在防汛時期，AAV7依令投入救災行列，包含人員救援、物資發送，執行任務前，履保廠技術人員會實施車輛簽證，讓車輛可以安全無虞的執行任務，若有故障發生，由履保廠派遣支援游修小組，完成緊急搶救，讓AAV7繼續執行任務。

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余駿弘指出，原廠房大部分已經超過40年以上，在指揮部預算支援之下，分年統籌按照每個工作需求設計廠房，包含動線、設備更新等，也因廠裡每年仍有計畫性交修車輛，所以廠房運用整建方式，逐步完成全面升級，確保任務不中斷。

余駿弘也強調，期許履保廠持續強化技術能量，朝自動化與高機動、高妥善率方向發展，為海軍陸戰隊，提供穩定可靠的後勤支援，確保任務圓滿完成。（編輯：翟思嘉）1140202

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