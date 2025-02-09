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林信任接任駐印尼副代表 加速開拓穆斯林新興市場

2025/2/9 16:22（2/9 16:47 更新）
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交通部觀光署副署長林信任。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北9日電）外交人事異動，交通部觀光署副署長林信任接任駐印尼代表處副代表。涉外官員今天表示，林信任擅長跨領域整合，將可加速開拓國際穆斯林新興市場，有助落實總合外交在印尼的力道。

涉外官員表示，林信任

林信任

  • 學歷：國立中央大學策略管理博士、美國波特蘭州立大學國際企業管理學系碩士、美國哈佛大學菁英領導班、愛爾蘭公共行政學院高階管理班
  • 經歷：交通部觀光署副署長、台灣海峽兩岸觀光旅遊協會副董事長、臺港經濟文化合作策進會董事、故宮文物藝術發展基金管理會委員、台灣鐵道觀光協會理事、交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處處長、交通部觀光局新加坡辦事處主任、交通部觀光局桃園國際機場旅客服務中心主任、交通部觀光局洛杉磯辦事處主任、交通部觀光局國際組科長
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具敏銳洞察國際市場視野與深耕專業能力，擅長跨領域整合，在經濟部及觀光署的國內外行政資歷及行銷專業，透過people to people的交流模式，將可加速開拓國際穆斯林新興市場，紓緩陸客非市場因素的影響，有助落實總合外交在印尼的力道。

林信任於1990年投入公職，負責經濟部產業經濟分析達15年，表現優異獲公費留考取得美國波特蘭州立大學國際企業管理碩士，返國後負責部務會議當前經濟情勢分析撰稿，提供決策數據資訊等業務。

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林信任國際經驗豐富，2005年任交通部觀光局國際組科長，2008年派駐洛杉磯辦事處主任兼轄中南美，與大聯盟道奇隊策略合作建構台灣觀光品牌，2015年任東部海岸國家風景區管理處處長，2017年派駐新加坡代表處主任，具10餘年駐外國際行銷專業。

林信任於2020年返台任觀光局副局長，成功開啟亞洲首個旅遊泡泡，面對疫後新常態。他在駐美及新南向期間以精準行銷策略，奪得美國電視艾美獎20餘獎項，屢創來台人次歷史新高。東管處任內帶領團隊獲創新獎第一名、行政院政府服務品質獎，開辦東海岸大地藝術節、月光海音樂會及金剛馬拉松等創新項目。（編輯：林興盟）1140209

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