遭質疑涉中州科大學工案 李彥秀批抹黑將提告

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（中央社記者王承中台北11日電）媒體人溫朗東質疑國民黨立委李彥秀涉入中州科大人口販賣事件，李彥秀今天表示，溫朗東不斷以不實指控影射抹黑，傷害她的名譽，她絕對不會姑息，也絕對不會退讓，將在最短的時間內蒐集事證，對溫朗東提出告訴。

媒體人溫朗東質疑李彥秀過去擔任立委期間涉入烏干達學生人口販賣，在2019年8月14日下午3時在立法院找外交部開協調會，導致原本卡關的留學生簽證，後續變成放行16人。

李彥秀今天發布聲明指出，中洲科大事件，不論是法院的判決，以及外交部的說明已經寫得非常清楚，她的助理是以「證人」的身份前往作證，與中洲科大違法招生打工完全沒有關係。

李彥秀表示，對於溫朗東在政論節目以及個人臉書，不斷以不實指控影射抹黑她，影響公眾利益，傷害她的名譽，她絕對不會姑息，也絕對不會退讓，將在最短的時間內蒐集事證，對溫朗東提出告訴。

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李彥秀指出，她再次呼籲，公共事務的討論必需要以事實為基礎，不要為了政治利益，以不實的言論抹黑攻擊，她都會以法律行動保護自己的名譽，捍衛社會的正義。

有關海外資產的部分，李彥秀表示，她昨天在廣播節目已經說的非常清楚，請有心人士指控前可以先瞭解事實，不要再以不實的言論造謠抹黑，惡意攻訐。（編輯：翟思嘉）1140211