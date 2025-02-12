林昭印提修民眾黨章 中央委員中評委不得兼黨公職

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（中央社記者郭建伸台北12日電）民眾黨中央委員林昭印日前傳出被迫離開組織部消息，他今天受訪表示，過去黨章沒有明確規範，因此造成爭論，「爭議到我這邊就好」，將提議修改黨章，明定中央委員、中評委不得兼任黨公職，盼能完善制度。

媒體報導，以第一高票當選民眾黨中央委員的民眾黨組織部副主任林昭印自爆被迫離開組織部。民眾黨日前指出，黨務運作有一定的模式，若以中央委員身分兼任有給職黨職，在權力分際上實屬不宜。

民眾黨今天中午舉行中央委員會，林昭印在會前受訪談及請辭爭議。他表示，因為黨章沒有明確規範，造成支持者爭論，過去兩年也曾有黨工兼任中評委的狀況，前一任的中央委員雖有意見，但後來沒修法。

林昭印表示，「爭議到我這邊就好」，他今天會在中央委員會提議修改黨章，明定中央委員、中評委不得兼任黨公職，請秘書處放入下屆黨代表大會議程，盼能完善制度，不再有爭端。

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媒體詢問，如何看待有人爆料指一週只進辦公室1、2次，還常報加班費、計程車費等。林昭印澄清，他完全沒有加班費，組織部常需要走南闖北，工作性質本來就不是坐辦公室，都是在外面打仗，聽到這些流言蜚語確實備感壓力。

媒體詢問，何時會辭去黨職。林昭印表示，2月15日新任黨主席上任後，原有黨部成員會總辭，總辭後他不會再續任。（編輯：翟思嘉）1140212