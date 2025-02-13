1/4婦保名額擬改1/3任一性別保障 拚2026選舉適用

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（中央社記者高華謙台北13日電）內政部今天說，正研議修改地方制度法，將現行地方民代1/4婦女保障名額，改為1/3任一性別保障原則，也就是各選區每當選3人就一定有1人是不同性別，希望促進性別平等參政，並趕在2026年地方選舉適用，將儘快報行政院審查。

現行地方制度法第33條規定，各選舉區選出的直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表名額達4人者，應有婦女當選名額1人；超過4人者，每增加4人增1人。

內政部今天舉行部務會報並透過新聞稿表示，「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）規定，締約國應確保婦女在政治享有與男性平等地位，因此內政部正檢討地方制度法有關地方民意代表婦女保障名額規範。

內政部長劉世芳說，依中央選舉委員會統計，自民國91年起，女性地方民代參選或當選比例持續提升。以111年地方選舉為例，女性當選直轄市議員比例為39.79%、當選縣市議員為36.02%、當選鄉鎮市區民代表為26.15%，都創下近20年新高。

劉世芳表示，但有發現鄉（鎮市區）民代表這種越基層的選舉，女性當選比例愈少，主因是有65%鄉（鎮市區）民代表選區應選名額只有1至3席，以現行每4席要有1席婦女保障名額制度來說，3席以下選區的婦女就無法得到保障。

內政部民政司長鄭英弘在部務會報會後記者會補充，以111年數據試算，如果將1/4保障名額規定提升至1/3，直轄市與縣市議員總席次910席中，婦女當選人數可由161提升到237席；以鄉（鎮市區）民代表總席次2138席來說，婦女當選人數可由232席提升至432席。

鄭英弘也說，基於性別平等參政理念，有關婦女保障名額規定，將研議修正為任一性別保障名額，並提高保障比例至1/3。舉例來說，若某一選區應選3席議員，但前3名都是男性，第4名是女性，則將由這名女性當選；而若前3名都是女性，將由第4名的男性當選。

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鄭英弘表示，修正草案正在研議中，應該很快可以送到行政院審核，目標希望2026年選舉適用，還需要積極與立法院與各界溝通。

媒體詢問有立委提案刪除地方制度法直轄市得設第3位副市長的250萬人口門檻。鄭英弘說，可能還要進一步溝通，因為這不只涉及直轄市，也牽涉到縣市政府的副縣長是否一起處理，需要一併考慮。（編輯：林興盟）1140213