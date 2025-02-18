國民黨成立打惡罷戰隊 挺公民罷綠委以罷止罷

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）面對多位國民黨立委遭公民團體提案罷免，國民黨今天宣布成立「打惡罷戰隊」，未來將協助遭罷免的立委闢謠，以及將結合立法院、各地議會、社團等力量，支持公民團體罷免民進黨立委，達到「以罷止罷」的主張。

全國掀起罷免潮，國民黨今天召開記者會，發言人楊智伃表示，民進黨發起全台大惡罷，無視民生、無視國際貿易戰、AI人工智慧戰，就是要在台灣掀起一場場的政治惡鬥，很多國民黨立委遇到造謠與抹黑，國民黨成立了打惡罷戰隊，聯繫所有立委以及各地力量，團結打擊惡罷，一一擊破這些造謠與謊言。

楊智伃指出，黨中央也邀請正義善良的民眾加入「打惡罷戰隊」，無論在各地發現民團有不當操作，或想為國民黨立委發聲，都歡迎到國民黨中央或立委的臉書粉絲頁反映。

國民黨主席朱立倫日前曾說面對大罷免，國民黨備戰不求戰，若要戰，就以戰止戰，與會的國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤進一步說明，各縣市長會和立委合作，突顯政績，同時，國民黨將結合各地組織力量支持公民團體，達到以戰止戰的目標；未來也會和民眾黨主席黃國昌一起守護台灣民主，達到「以戰止戰」的主張。

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凌濤也提到，國民黨立委徐巧芯的罷免領銜人曹興誠遭揭露，與中國籍女子過從甚密。凌濤表示，他已正式具名向法務部調查局檢舉曹興誠涉及反滲透法，懷疑曹興誠就是中共透過任何的關係，在中華民國的在地協力者，可能已經被滲透成為臥底。

國民黨新北市議員黃心華則說，現在有51個選區提出第一階段罷免的申請，代表有65%的區域立委在接下來的半年要面臨罷免風波；但國民黨不再軟弱，會以罷止罷，用正義的方式、強硬的態度，正面回擊民進黨的不公不義。（編輯：翟思嘉、楊凱翔）1140218