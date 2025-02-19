藍稱曹興誠疑遭滲透 籲解職防衛韌性委員會顧問

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）名嘴謝寒冰稱聯電前董事長曹興誠曾經有婚外情，並公布多張照片。國民黨今天表示，曹興誠與「黑熊學院」疑似遭到紅色勢力滲透，試圖發起這次的大罷免，目的就是要搞爛台灣的民主；呼籲總統賴清德，解除曹興誠的全社會防衛韌性委員會顧問職務。

謝寒冰稱曹興誠曾有婚外情，並公布多張照片。曹興誠18日表示，決定提出偽造影音、破壞名譽刑事及民事訴訟，並求償新台幣1億元。取得賠償後，將捐助罷免活動。

國民黨今天召開記者會，國民黨發言人楊智伃說，擔任總統府全社會防衛韌性委員會顧問的曹興誠，過去說過許多荒謬言論，包括2009年站在中共的角度，批評前總統馬英九說中國統一的可能性在幾十年內都看不到，違反中國反分裂法；2011年說台灣沒有必要排斥統一，應該推動統一公投；2018年還說中國大陸也可以來參加台灣的總統選舉等。

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤也說，曹興誠宣稱最近外界流出疑似為婚外情的中國大陸女子照片為合成照，但曹興誠真的不認識這名中國大陸的女古董商單中華嗎。

凌濤進一步指出，擔任廣東賢諾文化發展股份有限公司董事長的單中華，主營項目為古董買賣，而賢諾文化曾有6篇曹興誠的專訪，曹興誠在接受專訪時，還大罵美國總統川普粗鄙野蠻，這種人可以擔任總統府全社會防衛韌性委員會的顧問嗎。

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凌濤表示，全社會防衛韌性委員會的召集人為賴總統，因此曹興誠就等於是賴總統的「馬斯克」，今天他要向國安局檢舉控告曹興誠違反反滲透法，賴總統應解除曹興誠的顧問職務。

國民黨台北市議員柳采葳質疑，曹興誠與中國大陸女子發生婚外情，事後辯稱外流的照片是AI生成圖片，但曹興誠敢不敢說自己與該名女子一點關係都沒有，兩人沒有嘴對嘴碰過，曹興誠在嘴對嘴時，有沒有把國安機密洩露出去。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1140219